https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924423163.html

Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты

Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 30.01.2024

Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты

В Московской области еще 17 семей получили жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

щелково

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области еще 17 семей получили жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. В Щелкове состоялось вручение жилищных свидетельств по программе "Жилище". Всего 17 семей стали обладателями сертификатов — 15 молодых и 2 многодетных. В числе них многодетная семья Трофан, у которых недавно появился восьмой ребенок. Пока их большая семья живет в съемной квартире, но благодаря программе они смогут купить дом, о котором давно мечтали. "Это была наша самая большая мечта, которую мы загадали на Новый год. Жилье уже выбрали и планируем переехать в обозримом будущем", — сказала Алена Трофан, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" нужно соответствовать ряду критериев: возраст должен быть до 35 лет; нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека); проживать в Подмосковье (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму. Участники подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" по подмосковной госпрограмме "Жилище" — многодетные семьи Подмосковья, в которых семь и более детей или одновременно родилось три и более детей, могут по свидетельству получить 100% субсидии на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, щелково