Рейтинг@Mail.ru
Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:38 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924423163.html
Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты
Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 30.01.2024
Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты
В Московской области еще 17 семей получили жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
щелково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области еще 17 семей получили жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. В Щелкове состоялось вручение жилищных свидетельств по программе "Жилище". Всего 17 семей стали обладателями сертификатов — 15 молодых и 2 многодетных. В числе них многодетная семья Трофан, у которых недавно появился восьмой ребенок. Пока их большая семья живет в съемной квартире, но благодаря программе они смогут купить дом, о котором давно мечтали. "Это была наша самая большая мечта, которую мы загадали на Новый год. Жилье уже выбрали и планируем переехать в обозримом будущем", — сказала Алена Трофан, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" нужно соответствовать ряду критериев: возраст должен быть до 35 лет; нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека); проживать в Подмосковье (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму. Участники подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" по подмосковной госпрограмме "Жилище" — многодетные семьи Подмосковья, в которых семь и более детей или одновременно родилось три и более детей, могут по свидетельству получить 100% субсидии на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html
московская область (подмосковье)
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ed922b33030184f033cc7fdcecf98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жилье, щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Щелково

Еще 17 семей Подмосковья получили жилищные сертификаты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Осмотр новой квартиры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области еще 17 семей получили жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
В Щелкове состоялось вручение жилищных свидетельств по программе "Жилище". Всего 17 семей стали обладателями сертификатов — 15 молодых и 2 многодетных. В числе них многодетная семья Трофан, у которых недавно появился восьмой ребенок. Пока их большая семья живет в съемной квартире, но благодаря программе они смогут купить дом, о котором давно мечтали.
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
Вчера, 14:30
"Это была наша самая большая мечта, которую мы загадали на Новый год. Жилье уже выбрали и планируем переехать в обозримом будущем", — сказала Алена Трофан, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" нужно соответствовать ряду критериев: возраст должен быть до 35 лет; нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека); проживать в Подмосковье (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
Участники подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" по подмосковной госпрограмме "Жилище" — многодетные семьи Подмосковья, в которых семь и более детей или одновременно родилось три и более детей, могут по свидетельству получить 100% субсидии на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья, заключили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеЩелково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала