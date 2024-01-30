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Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья - РИА Новости, 30.01.2024
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Новости Подмосковья
 
17:35 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924422362.html
Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья
Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья - РИА Новости, 30.01.2024
Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья
С начала текущего года жители аварийных домов Московской области подали 349 заявок на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:35
2024-01-30T17:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
шатура
жилье
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители аварийных домов Московской области подали 349 заявок на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. В Подмосковье продолжается выдача жилищных сертификатов собственникам аварийного жилья. Благодаря этой мере социальной поддержки они смогут ускорить свой переезд в комфортное жилье. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время от семей, которые проживают в аварийных домах, поступило 349 заявлений на получение данной меры социальной поддержки. Самое большое количество заявлений подали жители Шатуры, Воскресенска и Серпухова. Стоимость одного квадратного метра по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Получить его могут собственники жилых помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года и включенных в областную программу переселения. Всего в рамках нового этапа национального проекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье переселят почти 24 тысячи человек и 380 тысяч квадратных метров, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html
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московская область (подмосковье), воскресенск, шатура, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Шатура, Жилье

Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДом под заселение
Дом под заселение - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дом под заселение
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители аварийных домов Московской области подали 349 заявок на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
В Подмосковье продолжается выдача жилищных сертификатов собственникам аварийного жилья. Благодаря этой мере социальной поддержки они смогут ускорить свой переезд в комфортное жилье.
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
Вчера, 14:30
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время от семей, которые проживают в аварийных домах, поступило 349 заявлений на получение данной меры социальной поддержки. Самое большое количество заявлений подали жители Шатуры, Воскресенска и Серпухова.
Стоимость одного квадратного метра по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Получить его могут собственники жилых помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года и включенных в областную программу переселения.
Всего в рамках нового этапа национального проекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье переселят почти 24 тысячи человек и 380 тысяч квадратных метров, заключили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскШатураЖилье
 
 
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