https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924422362.html

Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья

Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья - РИА Новости, 30.01.2024

Почти 350 заявок на жилищные сертификаты подали жители Подмосковья

С начала текущего года жители аварийных домов Московской области подали 349 заявок на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:35

2024-01-30T17:35

2024-01-30T17:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

воскресенск

шатура

жилье

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители аварийных домов Московской области подали 349 заявок на жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. В Подмосковье продолжается выдача жилищных сертификатов собственникам аварийного жилья. Благодаря этой мере социальной поддержки они смогут ускорить свой переезд в комфортное жилье. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время от семей, которые проживают в аварийных домах, поступило 349 заявлений на получение данной меры социальной поддержки. Самое большое количество заявлений подали жители Шатуры, Воскресенска и Серпухова. Стоимость одного квадратного метра по сертификату составляет 130 тысяч рублей. Получить его могут собственники жилых помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года и включенных в областную программу переселения. Всего в рамках нового этапа национального проекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье переселят почти 24 тысячи человек и 380 тысяч квадратных метров, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

шатура

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, шатура, жилье