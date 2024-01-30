https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924413275.html

Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру

Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру - РИА Новости, 30.01.2024

Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру

В Московской области около 100 тысяч школьников написали региональную диагностическую работу (РДР) по окружающему миру, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

школы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области около 100 тысяч школьников написали региональную диагностическую работу (РДР) по окружающему миру, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. В работе поучаствовали четвероклассники из почти одной тысячи школ Подмосковья. Как отметили в пресс-службе, РДР проводилась в рамках работы по повышению качества общего образования в регионе. Цель работы для четвертых классов — оценка уровня достижений обучающимися предметных результатов. За полчаса школьники должны были выполнить шесть заданий. Для успешного выполнения работы необходимы знания о местных достопримечательностях, основных исторических событиях страны, а также умение интерпретировать географические карты, работать с лентой времени и рассказывать о государственных праздниках. Сама работа проводилась на компьютерах или на бланках в зависимости от решения школ. Максимально за правильно выполненные задания можно получить 13 баллов. Работа, оцененная не ниже шести баллов, свидетельствует о том, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету. Проверяется работа независимыми экспертами в режиме онлайн с помощью электронной системы, при этом персональные данные участников не передаются в систему, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что результаты региональной диагностической работы станут известны не позднее 5 февраля. Полученные результаты РДР помогут учителям и школьникам выявить пробелы в знаниях и грамотно выстроить дальнейшую работу по освоению предмета "Окружающий мир".

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924349457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), школы