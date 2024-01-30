https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924413275.html
Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру
Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру - РИА Новости, 30.01.2024
Порядка 100 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по окружающему миру
В Московской области около 100 тысяч школьников написали региональную диагностическую работу (РДР) по окружающему миру, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области около 100 тысяч школьников написали региональную диагностическую работу (РДР) по окружающему миру, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. В работе поучаствовали четвероклассники из почти одной тысячи школ Подмосковья. Как отметили в пресс-службе, РДР проводилась в рамках работы по повышению качества общего образования в регионе. Цель работы для четвертых классов — оценка уровня достижений обучающимися предметных результатов. За полчаса школьники должны были выполнить шесть заданий. Для успешного выполнения работы необходимы знания о местных достопримечательностях, основных исторических событиях страны, а также умение интерпретировать географические карты, работать с лентой времени и рассказывать о государственных праздниках. Сама работа проводилась на компьютерах или на бланках в зависимости от решения школ. Максимально за правильно выполненные задания можно получить 13 баллов. Работа, оцененная не ниже шести баллов, свидетельствует о том, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету. Проверяется работа независимыми экспертами в режиме онлайн с помощью электронной системы, при этом персональные данные участников не передаются в систему, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что результаты региональной диагностической работы станут известны не позднее 5 февраля. Полученные результаты РДР помогут учителям и школьникам выявить пробелы в знаниях и грамотно выстроить дальнейшую работу по освоению предмета "Окружающий мир".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), школы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области около 100 тысяч школьников написали региональную диагностическую работу (РДР) по окружающему миру, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В работе поучаствовали четвероклассники из почти одной тысячи школ Подмосковья.
Как отметили в пресс-службе, РДР проводилась в рамках работы по повышению качества общего образования в регионе. Цель работы для четвертых классов — оценка уровня достижений обучающимися предметных результатов.
За полчаса школьники должны были выполнить шесть заданий. Для успешного выполнения работы необходимы знания о местных достопримечательностях, основных исторических событиях страны, а также умение интерпретировать географические карты, работать с лентой времени и рассказывать о государственных праздниках. Сама работа проводилась на компьютерах или на бланках в зависимости от решения школ.
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Максимально за правильно выполненные задания можно получить 13 баллов. Работа, оцененная не ниже шести баллов, свидетельствует о том, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету. Проверяется работа независимыми экспертами в режиме онлайн с помощью электронной системы, при этом персональные данные участников не передаются в систему, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что результаты региональной диагностической работы станут известны не позднее 5 февраля. Полученные результаты РДР помогут учителям и школьникам выявить пробелы в знаниях и грамотно выстроить дальнейшую работу по освоению предмета "Окружающий мир".