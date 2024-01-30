https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924379586.html

Почти 34,6 млрд рублей инвестируют новые резиденты ОЭЗ Подмосковья

Почти 34,6 млрд рублей инвестируют новые резиденты ОЭЗ Подмосковья - РИА Новости, 30.01.2024

Почти 34,6 млрд рублей инвестируют новые резиденты ОЭЗ Подмосковья

Новые резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области, привлеченные в 2023 году, планируют инвестировать в запуск своих предприятий около... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новые резиденты пяти особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области, привлеченные в 2023 году, планируют инвестировать в запуск своих предприятий около 34,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "В 2023 году в особые экономические зоны Московской области было привлечено 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 миллиарда рублей. За счет их реализации планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она добавила, что в настоящее время на территориях всех ОЭЗ работают 208 резидентов. Суммарно компаниями создано уже свыше десяти тысяч рабочих мест. В пресс-службе уточнили, что всего в Подмосковье работают пять особых экономических зон: "Дубна", "Ступино Квадрат", "Исток", "Кашира" и "Максимиха". В минувшем году к "Истоку" и "Максимихе" присоединилось по одному резиденту, а к "Кашире" — три. Лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ "Дубна" — к ней присоединилось 12 новых компаний. На инвесткарте Подмосковья можно осуществить подбор площадки для реализации инвестпроекта в ОЭЗ. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924349457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость