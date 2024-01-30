Рейтинг@Mail.ru
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 30.01.2024
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:30
2024-01-30T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924364694_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_a2df5167a39ddcb7dd185bd73ddd9074.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья. "В сотрудничестве с территориальным управлением Росимущества в рамках реализации государственной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса из федеральной собственности в областную передано 28 земельных участков общей площадью 30,6 гектара. Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что на переданных участках построят масштабные дорожно-транспортные объекты, в числе которых автомобильная дорога "Виноградово – Болтино – Тарасовка" в Мытищах. Там работы находятся на завершающем этапе, дорогу протяженностью 16,1 километра планируют открыть до конца 2024 года. Данная автомагистраль сможет существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское, Осташковское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей Подмосковья.
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924194426.html
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924364694_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_d73c18a13236003ee00cc22eda8caf1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мытищи, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Автомобильные дороги

Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиБолее 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
"В сотрудничестве с территориальным управлением Росимущества в рамках реализации государственной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса из федеральной собственности в областную передано 28 земельных участков общей площадью 30,6 гектара. Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
Стройка - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Почти 40 школ построили в Подмосковье по нацпроекту в 2023 году
29 января, 17:36
Она добавила, что на переданных участках построят масштабные дорожно-транспортные объекты, в числе которых автомобильная дорога "Виноградово – Болтино – Тарасовка" в Мытищах. Там работы находятся на завершающем этапе, дорогу протяженностью 16,1 километра планируют открыть до конца 2024 года. Данная автомагистраль сможет существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское, Осташковское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Автомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала