https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924364221.html

Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог

Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог - РИА Новости, 30.01.2024

Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог

С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:30

2024-01-30T14:30

2024-01-30T14:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

автомобильные дороги

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья. "В сотрудничестве с территориальным управлением Росимущества в рамках реализации государственной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса из федеральной собственности в областную передано 28 земельных участков общей площадью 30,6 гектара. Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что на переданных участках построят масштабные дорожно-транспортные объекты, в числе которых автомобильная дорога "Виноградово – Болтино – Тарасовка" в Мытищах. Там работы находятся на завершающем этапе, дорогу протяженностью 16,1 километра планируют открыть до конца 2024 года. Данная автомагистраль сможет существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское, Осташковское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924194426.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), автомобильные дороги