Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиБолее 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
Более 30 гектаров земли получило Подмосковье для строительства дорог
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в собственность Московской области передали более 30 гектаров земли для строительства автомобильных дорог регионального значения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
"В сотрудничестве с территориальным управлением Росимущества в рамках реализации государственной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса из федеральной собственности в областную передано 28 земельных участков общей площадью 30,6 гектара. Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что на переданных участках построят масштабные дорожно-транспортные объекты, в числе которых автомобильная дорога "Виноградово – Болтино – Тарасовка" в Мытищах. Там работы находятся на завершающем этапе, дорогу протяженностью 16,1 километра планируют открыть до конца 2024 года. Данная автомагистраль сможет существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское, Осташковское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей Подмосковья.