https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924349457.html
Свыше 210 млн рублей выделили в Подмосковье на соцконтракты в 2024 году
Свыше 210 млн рублей выделили в Подмосковье на соцконтракты в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2024
Свыше 210 млн рублей выделили в Подмосковье на соцконтракты в 2024 году
В текущем году в Московской области на социальные контракты выделили более 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:36
2024-01-30T13:36
2024-01-30T13:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В текущем году в Московской области на социальные контракты выделили более 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева уточнила, что в 2024 году выплаты по социальному контракту проиндексированы. Например, для поиска работы ее размер составляет почти 20 тысяч рублей каждый месяц. "Чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела. Всего же в региональном бюджете на соцконтаркты в этом году предусмотрено более 210 миллионов рублей", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что размеры выплат зависят от цели. Максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей. На федеральном портале госуслуг можно подать заявление для оформления соцконтракта.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924344340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В текущем году в Московской области на социальные контракты выделили более 210 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева
уточнила, что в 2024 году выплаты по социальному контракту проиндексированы. Например, для поиска работы ее размер составляет почти 20 тысяч рублей каждый месяц.
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"Чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела. Всего же в региональном бюджете на соцконтаркты в этом году предусмотрено более 210 миллионов рублей", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что размеры выплат зависят от цели. Максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей. На федеральном портале госуслуг можно подать заявление для оформления соцконтракта.