https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924344340.html

Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот

Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот - РИА Новости, 30.01.2024

Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот

В Московской области жалобы на здоровье пациентов перед записью к медицинскому специалисту начал собирать чат-бот, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:22

2024-01-30T13:22

2024-01-30T13:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области жалобы на здоровье пациентов перед записью к медицинскому специалисту начал собирать чат-бот, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Сервис проводит анализ полученной информации с помощью искусственного интеллекта и предлагает записаться к нужному специалисту. Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и прочие. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в сферу здравоохранения Подмосковья продолжают внедрять искусственный интеллект. В настоящее время нейросеть помогает расшифровывать рентген-снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента, анализирует количество пациентов и время ожидания в регистратуре. "Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тысяч пациентов", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что оформление записи пациенту теперь доступно в чат-боте в Telegram. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы. В случае необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты. Пациент в специальном поле описывает основные жалобы. Сделать это можно вручную или с помощью кнопок сверху. Информация поступит медику еще до приема пациента.

https://ria.ru/20240129/polikliniki-1924222837.html

https://ria.ru/20240124/pomoschniki-1923285602.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова