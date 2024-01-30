https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924344340.html
Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот
Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот - РИА Новости, 30.01.2024
Жалобы на самочувствие пациентов в Подмосковье начал собирать чат-бот
В Московской области жалобы на здоровье пациентов перед записью к медицинскому специалисту начал собирать чат-бот, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:22
2024-01-30T13:22
2024-01-30T13:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области жалобы на здоровье пациентов перед записью к медицинскому специалисту начал собирать чат-бот, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Сервис проводит анализ полученной информации с помощью искусственного интеллекта и предлагает записаться к нужному специалисту. Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и прочие. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в сферу здравоохранения Подмосковья продолжают внедрять искусственный интеллект. В настоящее время нейросеть помогает расшифровывать рентген-снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента, анализирует количество пациентов и время ожидания в регистратуре. "Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тысяч пациентов", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что оформление записи пациенту теперь доступно в чат-боте в Telegram. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы. В случае необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты. Пациент в специальном поле описывает основные жалобы. Сделать это можно вручную или с помощью кнопок сверху. Информация поступит медику еще до приема пациента.
https://ria.ru/20240129/polikliniki-1924222837.html
https://ria.ru/20240124/pomoschniki-1923285602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области жалобы на здоровье пациентов перед записью к медицинскому специалисту начал собирать чат-бот, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Сервис проводит анализ полученной информации с помощью искусственного интеллекта и предлагает записаться к нужному специалисту. Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и прочие.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
отметила, что в сферу здравоохранения Подмосковья продолжают внедрять искусственный интеллект. В настоящее время нейросеть помогает расшифровывать рентген-снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента, анализирует количество пациентов и время ожидания в регистратуре.
"Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тысяч пациентов", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
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Там отметили, что оформление записи пациенту теперь доступно в чат-боте в Telegram. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы. В случае необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту.
Заполнение анкеты займет 2,5 минуты. Пациент в специальном поле описывает основные жалобы. Сделать это можно вручную или с помощью кнопок сверху. Информация поступит медику еще до приема пациента.