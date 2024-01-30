Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиБолее 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Головино городского округа Истра. В турнире участвовали лыжники-любители.
Как отметили в пресс-службе, лыжники соревновались в индивидуальном спринте на 100 метров и командной эстафете (мужчина, женщина, мужчина, круг 2 тысячи метров). Турнир был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Трудовая лыжня" – первые соревнования в этом году, проводимые на базе СШОР "Истина". Они, по сути, открыли сезон массовых гонок. До конца зимнего сезона любители лыжного спорта еще не раз соберутся в Головине, впереди много мероприятий. Кульминацией сезона станет Кубок Александра Большунова, который пройдет 20 февраля", – сказал директор СШОР "Истина" Андрей Кулагин, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что соревнования "Трудовая лыжня" проводились впервые и станут ежегодными. В них поучаствовали 47 команд федеральных и региональных органов государственной власти, министерств, ведомств, госкорпораций и учреждений.