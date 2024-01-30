https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924327482.html

Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье

Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье - РИА Новости, 30.01.2024

Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье

В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:40

2024-01-30T12:40

2024-01-30T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

александр большунов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Головино городского округа Истра. В турнире участвовали лыжники-любители. Как отметили в пресс-службе, лыжники соревновались в индивидуальном спринте на 100 метров и командной эстафете (мужчина, женщина, мужчина, круг 2 тысячи метров). Турнир был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Трудовая лыжня" – первые соревнования в этом году, проводимые на базе СШОР "Истина". Они, по сути, открыли сезон массовых гонок. До конца зимнего сезона любители лыжного спорта еще не раз соберутся в Головине, впереди много мероприятий. Кульминацией сезона станет Кубок Александра Большунова, который пройдет 20 февраля", – сказал директор СШОР "Истина" Андрей Кулагин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что соревнования "Трудовая лыжня" проводились впервые и станут ежегодными. В них поучаствовали 47 команд федеральных и региональных органов государственной власти, министерств, ведомств, госкорпораций и учреждений.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924110052.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр большунов