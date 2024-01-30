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Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье - РИА Новости, 30.01.2024
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Новости Подмосковья
 
12:40 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924327482.html
Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье - РИА Новости, 30.01.2024
Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:40
2024-01-30T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр большунов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Головино городского округа Истра. В турнире участвовали лыжники-любители. Как отметили в пресс-службе, лыжники соревновались в индивидуальном спринте на 100 метров и командной эстафете (мужчина, женщина, мужчина, круг 2 тысячи метров). Турнир был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Трудовая лыжня" – первые соревнования в этом году, проводимые на базе СШОР "Истина". Они, по сути, открыли сезон массовых гонок. До конца зимнего сезона любители лыжного спорта еще не раз соберутся в Головине, впереди много мероприятий. Кульминацией сезона станет Кубок Александра Большунова, который пройдет 20 февраля", – сказал директор СШОР "Истина" Андрей Кулагин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что соревнования "Трудовая лыжня" проводились впервые и станут ежегодными. В них поучаствовали 47 команд федеральных и региональных органов государственной власти, министерств, ведомств, госкорпораций и учреждений.
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), александр большунов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Большунов

Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиБолее 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
Более 300 человек поучаствовали в Трудовой лыжне в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более 300 человек поучаствовали в "Трудовой лыжне" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Московской области более 300 человек приняли участие в соревнованиях "Трудовая лыжня", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Соревнования по лыжным гонкам прошли в деревне Головино городского округа Истра. В турнире участвовали лыжники-любители.
Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Волейболистки из Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России
29 января, 12:53
Как отметили в пресс-службе, лыжники соревновались в индивидуальном спринте на 100 метров и командной эстафете (мужчина, женщина, мужчина, круг 2 тысячи метров). Турнир был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Трудовая лыжня" – первые соревнования в этом году, проводимые на базе СШОР "Истина". Они, по сути, открыли сезон массовых гонок. До конца зимнего сезона любители лыжного спорта еще не раз соберутся в Головине, впереди много мероприятий. Кульминацией сезона станет Кубок Александра Большунова, который пройдет 20 февраля", – сказал директор СШОР "Истина" Андрей Кулагин, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что соревнования "Трудовая лыжня" проводились впервые и станут ежегодными. В них поучаствовали 47 команд федеральных и региональных органов государственной власти, министерств, ведомств, госкорпораций и учреждений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр Большунов
 
 
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