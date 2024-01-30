Рейтинг@Mail.ru
МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 30.01.2024 (обновлено: 14:41 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/pensii-1924363234.html
МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии
МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии - РИА Новости, 30.01.2024
МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии
МИД РФ опроверг данные, что российские пенсионеры, живущие в Белоруссии, якобы получают пенсию после промежуточной конвертации - сначала из рубля в доллары, а... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:23
2024-01-30T14:41
экономика
белоруссия
россия
мария захарова
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МИД РФ опроверг данные, что российские пенсионеры, живущие в Белоруссии, якобы получают пенсию после промежуточной конвертации - сначала из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли. "Перевод сумм пенсий проживающим на территории Республики Беларусь гражданам Российской Федерации ... осуществляется на счёт компетентного органа Беларуси в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платёжной ведомости", - приводятся слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства в ответ на вопрос о "сложной схеме" получения пенсий россиянами якобы через конвертацию "российский рубль - доллар - белорусский рубль". Она отметила, что похожая схема действует для пенсионеров-силовиков. Захарова указала, что "конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками – ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком – напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту".
https://ria.ru/20240128/pensiya-1923785752.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, мария захарова, газпромбанк
Экономика, Белоруссия, Россия, Мария Захарова, Газпромбанк
МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии

Захарова: доллар не используют при выплате пенсий россиянам в Белоруссии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МИД РФ опроверг данные, что российские пенсионеры, живущие в Белоруссии, якобы получают пенсию после промежуточной конвертации - сначала из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли.
«
"Перевод сумм пенсий проживающим на территории Республики Беларусь гражданам Российской Федерации ... осуществляется на счёт компетентного органа Беларуси в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платёжной ведомости", - приводятся слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства в ответ на вопрос о "сложной схеме" получения пенсий россиянами якобы через конвертацию "российский рубль - доллар - белорусский рубль".
Она отметила, что похожая схема действует для пенсионеров-силовиков.
Захарова указала, что "конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками – ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком – напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту".
Отделение пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Стало известно, какой группе россиян планируют повысить пенсию
28 января, 02:15
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияМария ЗахароваГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала