https://ria.ru/20240130/pensii-1924363234.html

МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии

МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии - РИА Новости, 30.01.2024

МИД разъяснил порядок выплаты пенсий россиянам в Белоруссии

МИД РФ опроверг данные, что российские пенсионеры, живущие в Белоруссии, якобы получают пенсию после промежуточной конвертации - сначала из рубля в доллары, а... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:23

2024-01-30T14:23

2024-01-30T14:41

экономика

белоруссия

россия

мария захарова

газпромбанк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МИД РФ опроверг данные, что российские пенсионеры, живущие в Белоруссии, якобы получают пенсию после промежуточной конвертации - сначала из рубля в доллары, а потом в белорусские рубли. "Перевод сумм пенсий проживающим на территории Республики Беларусь гражданам Российской Федерации ... осуществляется на счёт компетентного органа Беларуси в белорусских рублях по курсу белорусской валюты к российской, установленному Банком России на дату формирования платёжной ведомости", - приводятся слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства в ответ на вопрос о "сложной схеме" получения пенсий россиянами якобы через конвертацию "российский рубль - доллар - белорусский рубль". Она отметила, что похожая схема действует для пенсионеров-силовиков. Захарова указала, что "конверсия российских рублей в белорусские производится уполномоченными банками – ПАО "Газпромбанк" и Межгосударственным банком – напрямую, без промежуточной конвертации в иную валюту".

https://ria.ru/20240128/pensiya-1923785752.html

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экономика, белоруссия, россия, мария захарова, газпромбанк