https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924381274.html
Блокадники в Петербурге прокомментировали инцидент с памятником в Ереване
Блокадники в Петербурге прокомментировали инцидент с памятником в Ереване - РИА Новости, 30.01.2024
Блокадники в Петербурге прокомментировали инцидент с памятником в Ереване
В региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге удивлены осквернением памятника в Ереване, назвав... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:16
2024-01-30T15:16
2024-01-30T15:17
в мире
ленинград
армения
ереван
сергей копыркин
мария захарова
александр бастрыкин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. В региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге удивлены осквернением памятника в Ереване, назвав это частным, но очень печальным случаем, напомнив, что Армения в годы войны приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома и помогла тогда спасти детей. "Это очень печальный, позорный случай… Очень печально, что это произошло, потому что дети, которые были туда (в Армению – ред.) эвакуированы, они были спасены и вернулись обратно в наш любимый город. Поэтому это очень печально", - сказала РИА Новости руководитель общественной организации Нина Фадеева. Она напомнила, что Армения приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома. "Это просто необразованный человек… Это частный случай... Мы не считаем, что вся Армения так к нам относится. Как раз армянское общество к нам очень доброжелательно относится, армянское общество, которое есть у нас в городе, тоже. Мы никогда не чувствовали, что они к нам плохо относятся", - сказала Фадеева. Ранее сообщалось, что посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января в Ереване возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924377880.html
https://radiosputnik.ru/20240117/demontazh-1921859968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ленинград, армения, ереван, сергей копыркин, мария захарова, александр бастрыкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Ленинград, Армения, Ереван, Сергей Копыркин, Мария Захарова, Александр Бастрыкин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ООН, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Блокадники в Петербурге прокомментировали инцидент с памятником в Ереване
Блокадники назвали инцидент с памятником в Ереване очень печальным случаем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. В региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге удивлены осквернением памятника в Ереване, назвав это частным, но очень печальным случаем, напомнив, что Армения в годы войны приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома и помогла тогда спасти детей.
"Это очень печальный, позорный случай… Очень печально, что это произошло, потому что дети, которые были туда (в Армению – ред.) эвакуированы, они были спасены и вернулись обратно в наш любимый город. Поэтому это очень печально", - сказала РИА Новости руководитель общественной организации Нина Фадеева.
Россотрудничество обратилось в СК из-за осквернения памятника в Ереване
Она напомнила, что Армения приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома.
"Это просто необразованный человек… Это частный случай... Мы не считаем, что вся Армения так к нам относится. Как раз армянское общество к нам очень доброжелательно относится, армянское общество, которое есть у нас в городе, тоже. Мы никогда не чувствовали, что они к нам плохо относятся", - сказала Фадеева.
Ранее сообщалось, что посол РФ
в Армении Сергей Копыркин
, представители посольства РФ, Россотрудничества
, общественных организаций 26 января в Ереване возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН
, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
В болгарском Пловдиве прошла акция противников демонтажа памятника "Алеша"