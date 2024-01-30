https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html

Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию

Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию - РИА Новости, 30.01.2024

Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию

Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:57

2024-01-30T15:57

2024-01-30T16:19

россия

сша

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию.

https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, сергей лавров, в мире