https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию - РИА Новости, 30.01.2024
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:57
2024-01-30T15:57
2024-01-30T16:19
россия
сша
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию.
https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Россия проверит данные о возможном размещении ядерного оружия США в Британии