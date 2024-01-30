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Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию - РИА Новости, 30.01.2024
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15:57 30.01.2024 (обновлено: 16:19 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924391668.html
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию - РИА Новости, 30.01.2024
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию
Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:57
2024-01-30T16:19
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сша
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию.
https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html
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россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
Россия проверит данные о планах США по отправке ядерного оружия в Британию

Россия проверит данные о возможном размещении ядерного оружия США в Британии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия изучает источник информации о возможности размещения США своего ядерного оружия в Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях. Изучаем источник этих сведений и их достоверность", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у России информация о планах США вернуть ядерное оружие в Великобританию.
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии
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