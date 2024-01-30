https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924315161.html
Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие
Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие - РИА Новости, 30.01.2024
Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие
Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:58
2024-01-30T11:58
2024-01-30T14:17
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе."Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — сообщил глава МИД.Он уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и транспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя."В соответствии с этим сертификатом получатель оружия не имеет права его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.При этом Запад не хочет замечать, что оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, расползается по горячим точкам всего мира и попадает в руки террористов, добавил Лавров. Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.Москва неоднократно указывала, что поставки оружия Киеву странами Запада ничего не меняют на поле боя и только затягивают противостояние. Лавров отмечал, что США и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240130/lavrov-1924310698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие
Лавров: Запад уговаривает некоторые страны передать Украине российское оружие
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе.
«
"Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — сообщил глава МИД.
Он уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".
Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и транспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя.
Запад не хочет замечать расползания украинского оружия, заявил Лавров
"В соответствии с этим сертификатом получатель оружия не имеет права его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.
При этом Запад не хочет замечать, что оружие, которое страны НАТО
поставляют Украине, расползается по горячим точкам всего мира и попадает в руки террористов, добавил Лавров.
Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.
Москва неоднократно указывала, что поставки оружия Киеву
странами Запада ничего не меняют на поле боя и только затягивают противостояние. Лавров отмечал, что США
и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ
на своей территории.
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров