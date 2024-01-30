https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924315161.html

Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие

Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие - РИА Новости, 30.01.2024

Лавров: Запад просит некоторые страны тайно передать ВСУ российское оружие

Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:58

2024-01-30T11:58

2024-01-30T14:17

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва знает о случаях, когда Запад просит некоторые страны тайком отправить на Украину российское оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе."Мы вступаем в контакты с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (оружие. — Прим. ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства, как и любые другие международные обязательства, соблюдались", — сообщил глава МИД.Он уточнил, что за последние полтора года Москва зафиксировала "несколько случаев подобного рода".Лавров напомнил, что когда оружие поставляется законно и транспарентно, составляется пакет документов, среди которых есть сертификат конечного пользователя."В соответствии с этим сертификатом получатель оружия не имеет права его перепродавать, перенаправлять куда бы то ни было без согласия страны-поставщика", — подчеркнул министр.При этом Запад не хочет замечать, что оружие, которое страны НАТО поставляют Украине, расползается по горячим точкам всего мира и попадает в руки террористов, добавил Лавров. Он напомнил, что существуют подтвержденные факты присутствия на Украине не только иностранных наемников, но и зарубежных инструкторов.Москва неоднократно указывала, что поставки оружия Киеву странами Запада ничего не меняют на поле боя и только затягивают противостояние. Лавров отмечал, что США и члены НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя вооружение, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240130/lavrov-1924310698.html

https://ria.ru/20240122/oruzhie-1922825567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато