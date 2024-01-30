https://ria.ru/20240130/oleg_kan-1924266954.html

Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства

Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства - РИА Новости, 30.01.2024

Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства

Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, к 19... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:16

2024-01-30T06:16

2024-01-30T06:16

владивосток

россия

происшествия

олег кан

дмитрий демешин

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО. Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Олега Кана, которого СМИ называют Крабовым Королем. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. В отношении Кана расследуется еще одно уголовное дело: он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. "С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО. Также обвинение просит назначить Кану дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и запретов.

https://ria.ru/20240129/prigovor-1924072226.html

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html

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владивосток, россия, происшествия, олег кан, дмитрий демешин, генеральная прокуратура рф