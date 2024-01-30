https://ria.ru/20240130/oleg_kan-1924266954.html
Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства
Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства - РИА Новости, 30.01.2024
Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства
Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, к 19... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:16
2024-01-30T06:16
2024-01-30T06:16
владивосток
россия
происшествия
олег кан
дмитрий демешин
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО. Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Олега Кана, которого СМИ называют Крабовым Королем. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. В отношении Кана расследуется еще одно уголовное дело: он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. "С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО. Также обвинение просит назначить Кану дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и запретов.
https://ria.ru/20240129/prigovor-1924072226.html
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html
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владивосток, россия, происшествия, олег кан, дмитрий демешин, генеральная прокуратура рф
Владивосток, Россия, Происшествия, Олег Кан, Дмитрий Демешин, Генеральная прокуратура РФ
Обвинение запросило 19 лет срока "крабовому королю" за организацию убийства
Обвинение просит 19 лет срока рыбопромышленнику Кану за убийство во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Гособвинение просит суд приговорить сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Олега Кана, которого СМИ называют Крабовым Королем. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
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Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. В отношении Кана расследуется еще одно уголовное дело: он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
"С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин
ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в управлении ГП по ДФО.
Также обвинение просит назначить Кану дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и запретов.
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