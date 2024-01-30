https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
Украинские дроны-камикадзе атаковали сразу два населенных пункта в Грайворонском округе, пострадавших нет, повреждены автомобили и линии электро- и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:17
2024-01-30T16:17
2024-01-30T16:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали сразу два населенных пункта в Грайворонском округе, пострадавших нет, повреждены автомобили и линии электро- и газоснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀ Губернатор уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на местах. Днем ранее при обстреле со стороны Украины села Мокрая Орловка пострадала женщина. Медиками необходимая помощь ей оказана была на месте, госпитализация не потребовалась. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
Гладков: ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села