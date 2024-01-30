https://ria.ru/20240130/obstrel-1924397291.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села

Украинские дроны-камикадзе атаковали сразу два населенных пункта в Грайворонском округе, пострадавших нет, повреждены автомобили и линии электро- и... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:17

2024-01-30T16:17

2024-01-30T16:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg

БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали сразу два населенных пункта в Грайворонском округе, пострадавших нет, повреждены автомобили и линии электро- и газоснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀ Губернатор уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на местах. Днем ранее при обстреле со стороны Украины села Мокрая Орловка пострадала женщина. Медиками необходимая помощь ей оказана была на месте, госпитализация не потребовалась. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html

белгородская область

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины