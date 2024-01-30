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СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек
СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли при нападении, предположительно, джихадистов на деревню в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:49
2024-01-30T03:49
2024-01-30T03:49
нигер
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 человек погибли при нападении, предположительно, джихадистов на деревню в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Как отмечается, нападение произошло в воскресенье. "К сожалению, при нападении в деревне Мотогатта погибли 22 человека, в том числе несколько ополченцев самообороны", - сообщил агентству местный чиновник. Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с различными группировками джихадистов.
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нигер, в мире
СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек
AFP: при нападении джихадистов на деревню в Нигере погибли более 20 человек
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Более 20 человек погибли при нападении, предположительно, джихадистов на деревню в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на местные источники.
Как отмечается, нападение произошло в воскресенье.
"К сожалению, при нападении в деревне Мотогатта погибли 22 человека, в том числе несколько ополченцев самообороны", - сообщил агентству местный чиновник.
Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с различными группировками джихадистов.
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