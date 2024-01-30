https://ria.ru/20240130/niger-1924262272.html

СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек

СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли при нападении, предположительно, джихадистов на деревню в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:49

2024-01-30T03:49

2024-01-30T03:49

нигер

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 20 человек погибли при нападении, предположительно, джихадистов на деревню в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. Как отмечается, нападение произошло в воскресенье. "К сожалению, при нападении в деревне Мотогатта погибли 22 человека, в том числе несколько ополченцев самообороны", - сообщил агентству местный чиновник. Нигер, одна из беднейших стран мира, на протяжении многих лет ведет борьбу с различными группировками джихадистов.

https://ria.ru/20240103/imam-1919635397.html

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нигер, в мире