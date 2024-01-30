Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя
Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".
Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".
Ранее исполняющим обязанности прокурора Тверской области был Евгений Денисов. Работал на различных должностях в прокуратуре Владимирской области, был заместителем прокуроров Нижегородской и Тверской областей.