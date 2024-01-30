https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html

Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя

Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя - РИА Новости, 31.01.2024

Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-30T23:46

2024-01-30T23:46

2024-01-31T00:13

политика

россия

владимир путин

севастополь

тверская область

владимирская область

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".Ранее исполняющим обязанности прокурора Тверской области был Евгений Денисов. Работал на различных должностях в прокуратуре Владимирской области, был заместителем прокуроров Нижегородской и Тверской областей.

https://ria.ru/20240130/zarplata-1924472846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, севастополь, тверская область, владимирская область