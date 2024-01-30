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Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя - РИА Новости, 31.01.2024
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23:46 30.01.2024 (обновлено: 00:13 31.01.2024)
https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html
Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя
Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя - РИА Новости, 31.01.2024
Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-30T23:46
2024-01-31T00:13
политика
россия
владимир путин
севастополь
тверская область
владимирская область
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".Ранее исполняющим обязанности прокурора Тверской области был Евгений Денисов. Работал на различных должностях в прокуратуре Владимирской области, был заместителем прокуроров Нижегородской и Тверской областей.
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политика, россия, владимир путин, севастополь, тверская область, владимирская область
Политика, Россия, Владимир Путин, Севастополь, Тверская область, Владимирская область
Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя

Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя, ими стали Максим Жук и Андрей Шевцов соответственно, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича - прокурором Тверской области, освободив его от занимаемой должности; Шевцова Андрея Юрьевича - прокурором Севастополя, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.

Максим Жук занимал должность прокурора Севастополя с 2022 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также имеет ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России" и медаль "300 лет прокуратуре России".
Ранее исполняющим обязанности прокурора Тверской области был Евгений Денисов. Работал на различных должностях в прокуратуре Владимирской области, был заместителем прокуроров Нижегородской и Тверской областей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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