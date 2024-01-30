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Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам - РИА Новости, 30.01.2024
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15:22 30.01.2024 (обновлено: 15:27 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/natsproekty-1924382794.html
Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам
Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам - РИА Новости, 30.01.2024
Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам
Средний уровень достижения текущих задач в реализации нацпроектов близок к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:22
2024-01-30T15:27
михаил мишустин
правительство рф
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний уровень достижения текущих задач в реализации нацпроектов близок к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все, что запланировано – выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.
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михаил мишустин, правительство рф, россия, нацпроекты
Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия, Нацпроекты
Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам

Мишустин о реализации нацпроектов: уровень достижения задач близок к 100%

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний уровень достижения текущих задач в реализации нацпроектов близок к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все, что запланировано – выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
27 декабря 2023, 10:07
 
Михаил МишустинПравительство РФРоссияНацпроекты
 
 
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