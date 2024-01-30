https://ria.ru/20240130/natsproekty-1924382794.html

Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам

Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам - РИА Новости, 30.01.2024

Мишустин заявил, что уровень реализации нацпроектов близок к ста процентам

Средний уровень достижения текущих задач в реализации нацпроектов близок к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:22

2024-01-30T15:22

2024-01-30T15:27

михаил мишустин

правительство рф

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний уровень достижения текущих задач в реализации нацпроектов близок к 100%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все, что запланировано – выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты", - сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.

https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, правительство рф, россия, нацпроекты