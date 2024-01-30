https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html

Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту

Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2024

Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту

В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:53

2024-01-30T13:53

2024-01-30T13:53

республика адыгея

мурат кумпилов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. По его словам, в Адыгее идет работа по поддержке региональных предприятий, сохранению рабочих мест и модернизации службы занятости в рамках нацпроекта. Кумпилов рассказал, что участники нацпроекта в республике обучаются применению бережливых технологий, получают консультации экспертов. Все это способствует развитию экономического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи. "Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году "Фабрики процессов" – площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства", – отметил глава республики.

https://ria.ru/20240129/adygeya-1924194173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов