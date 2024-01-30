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Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2024
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Республика Адыгея
 
13:53 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2024
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту
В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:53
2024-01-30T13:53
республика адыгея
мурат кумпилов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. По его словам, в Адыгее идет работа по поддержке региональных предприятий, сохранению рабочих мест и модернизации службы занятости в рамках нацпроекта. Кумпилов рассказал, что участники нацпроекта в республике обучаются применению бережливых технологий, получают консультации экспертов. Все это способствует развитию экономического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи. "Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году "Фабрики процессов" – площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства", – отметил глава республики.
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мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту

© Фото : пресс-службы Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
По его словам, в Адыгее идет работа по поддержке региональных предприятий, сохранению рабочих мест и модернизации службы занятости в рамках нацпроекта.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Кумпилов: в Адыгее растет число предоставляемой помощи бизнесменам
29 января, 17:35
Кумпилов рассказал, что участники нацпроекта в республике обучаются применению бережливых технологий, получают консультации экспертов. Все это способствует развитию экономического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи.
"Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году "Фабрики процессов" – площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства", – отметил глава республики.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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