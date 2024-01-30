https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту - РИА Новости, 30.01.2024
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту
В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:53
2024-01-30T13:53
2024-01-30T13:53
республика адыгея
мурат кумпилов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. По его словам, в Адыгее идет работа по поддержке региональных предприятий, сохранению рабочих мест и модернизации службы занятости в рамках нацпроекта. Кумпилов рассказал, что участники нацпроекта в республике обучаются применению бережливых технологий, получают консультации экспертов. Все это способствует развитию экономического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи. "Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году "Фабрики процессов" – площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства", – отметил глава республики.
https://ria.ru/20240129/adygeya-1924194173.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
В Адыгее 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" обучили инструментам применения бережливых технологий в 2023 году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
в своем телеграм-канале.
По его словам, в Адыгее идет работа по поддержке региональных предприятий, сохранению рабочих мест и модернизации службы занятости в рамках нацпроекта.
Кумпилов: в Адыгее растет число предоставляемой помощи бизнесменам
Кумпилов рассказал, что участники нацпроекта в республике обучаются применению бережливых технологий, получают консультации экспертов. Все это способствует развитию экономического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи.
"Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году "Фабрики процессов" – площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства", – отметил глава республики.