https://ria.ru/20240130/narushenie-1924384186.html

За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год

За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год - РИА Новости, 30.01.2024

За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год

За автомобилем, сбившим сценариста Александра Гельмана, с января 2023 года числится 34 нарушения ПДД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:28

2024-01-30T15:28

2024-01-30T15:28

происшествия

александр гельман

авто

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За автомобилем, сбившим сценариста Александра Гельмана, с января 2023 года числится 34 нарушения ПДД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Сын Гельмана ранее рассказал РИА Новости, что его отца сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у 90-летнего сценариста переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой. "Двадцать девятого января в Богословском переулке (в районе дома 19 по Тверскому бульвару) водитель BMW наехал на 90-летнего сценариста Александра Гельмана на пешеходном переходе. По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

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происшествия, александр гельман, авто, москва