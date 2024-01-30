https://ria.ru/20240130/narushenie-1924384186.html
За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год
За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год - РИА Новости, 30.01.2024
За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год
За автомобилем, сбившим сценариста Александра Гельмана, с января 2023 года числится 34 нарушения ПДД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:28
2024-01-30T15:28
2024-01-30T15:28
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За автомобилем, сбившим сценариста Александра Гельмана, с января 2023 года числится 34 нарушения ПДД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Сын Гельмана ранее рассказал РИА Новости, что его отца сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у 90-летнего сценариста переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой. "Двадцать девятого января в Богословском переулке (в районе дома 19 по Тверскому бульвару) водитель BMW наехал на 90-летнего сценариста Александра Гельмана на пешеходном переходе. По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
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происшествия, александр гельман, авто, москва
Происшествия, Александр Гельман, Авто, Москва
За машиной, сбившей Гельмана, числится 34 эпизода нарушения ПДД за год
За сбившей сценариста Гельмана машиной числится 34 эпизода нарушения ПДД за год