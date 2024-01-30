https://ria.ru/20240130/nagrazhdenie-1924265232.html

В зоне СВО представили к наградам военнослужащих группировки войск "Запад"

В зоне СВО представили к наградам военнослужащих группировки войск "Запад" - РИА Новости, 30.01.2024

В зоне СВО представили к наградам военнослужащих группировки войск "Запад"

Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, вручили очередные... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:11

2024-01-30T05:11

2024-01-30T05:11

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении, вручили очередные боевые государственные награды на передовых позициях, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные награды. Награждение отличившихся в ходе боевых действий военнослужащих состоялось на передовых позициях на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащие были награждены государственными наградами: орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость". Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач. "При попытке прорыва нашей позиции мною была подбита инженерная техника противника. В ночное время суток мы находились на посту и услышали, как приближается техника. Об этом было доложено старшему. Сразу же поступила команда занять свои позиции и приступить к работе. Эта медаль уже не первая. Ранее я был награжден медалями "Участнику специальной военной операции" и "За доблесть" II степени. Сегодня мне вручили государственную награду – медаль "За храбрость", - рассказал гранатометчик с позывным "Румын".

https://ria.ru/20240127/nagrazhdenie-1923798327.html

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россия, безопасность