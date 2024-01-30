https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей
Статистика по инфляции в России в январе обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:33
2024-01-30T10:33
2024-01-30T12:07
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Статистика по инфляции в России в январе обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", — сообщила она.По мнению Набиуллиной, на это повлияло повышение ключевой ставки."Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели — четыре процента. Мы для этого повышали ключевую ставку", — уточнила глава ЦБ.При этом она добавила, что регулятор продолжают беспокоить ценовые ожидания. Как отметила Набиуллина, у предприятий они остаются на высоком уровне, а у граждан немного снизились, но все равно выше показателей ноября. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет принимать решения о дальнейших действиях, исходя из анализа всех данных."Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", — уточнила Набиуллина.Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16%. По данным Росстата, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%.Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
https://ria.ru/20240117/inflyatsiya-1921872943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей
Набиуллина назвала статистику по инфляции в России обнадеживающей
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Статистика по инфляции в России в январе обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая", — сообщила она.
По мнению Набиуллиной, на это повлияло повышение ключевой ставки.
"Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели — четыре процента. Мы для этого повышали ключевую ставку", — уточнила глава ЦБ.
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При этом она добавила, что регулятор продолжают беспокоить ценовые ожидания. Как отметила Набиуллина, у предприятий они остаются на высоком уровне, а у граждан немного снизились, но все равно выше показателей ноября.
Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет принимать решения о дальнейших действиях, исходя из анализа всех данных.
«
"Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", — уточнила Набиуллина.
Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16%.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
По данным Росстата
, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%.
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