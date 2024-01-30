https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html

Набиуллина оценила эффект от декабрьских санкций США

Набиуллина оценила эффект от декабрьских санкций США - РИА Новости, 30.01.2024

Набиуллина оценила эффект от декабрьских санкций США

Банк России видит усложнение трансграничных расчетов со многими странами после санкций, которые в декабре ввели США, но такие ограничения только активизируют... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:37

2024-01-30T07:37

2024-01-30T11:15

россия

экономика

сша

анкара (провинция)

эльвира набиуллина

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России видит усложнение трансграничных расчетов со многими странами после санкций, которые в декабре ввели США, но такие ограничения только активизируют усилия по созданию альтернативных способов платежей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.После этого источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре сообщил о появлении с начала 2024 года проблем с платежами из России, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом, по данным агентства, госбанки страны начали частично проводить платежи."Да, есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей. Бизнес во всех странах над этим работает", - сказала Набиуллина в ответ на вопрос, есть ли проблемы в расчетах после декабрьского пакета санкций США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением со стороны Запада. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что данные ограничения неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240129/sanktsii-1924148210.html

https://ria.ru/20240129/putin-1924155102.html

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сша

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россия, экономика, сша, анкара (провинция), эльвира набиуллина, джо байден, владимир путин