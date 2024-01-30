https://ria.ru/20240130/myanma-1924325411.html
Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России
Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России - РИА Новости, 30.01.2024
Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России
Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России: уже есть прямые рейсы, Myanmar Airways подписала соглашение с S7, разработана специальная... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:25
2024-01-30T14:25
2024-01-30T14:50
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мьянма
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
s7 airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90990/62/909906211_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_b001dafbe157e2163c4cb9d53fac2268.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России: уже есть прямые рейсы, Myanmar Airways подписала соглашение с S7, разработана специальная программа для привлечения россиян, а банки Мьянмы с 20 февраля должны начать принимать карты "Мир", сообщает АТОР.Объемы российского турпотока пока не догнали 2019 год, когда страну посетили 5259 туристов из России. Но динамика восстановления тоже хорошая – 3272 туристов в 2023 году против двух тысяч в 2022-м. Эксперты полагают, что интерес к направлению будет и дальше набирать обороты.Напомним, с июля 2022 года страна ввела безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан РФ и продлила его в июле прошлого года до 30 июня 2024 года. В сентябре 2023 года, после 30-летнего перерыва, было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой. Myanmar Airways летает по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск два раза в неделю.Тогда же, осенью прошлого года, Мьянма запустила специальную программу "Добро пожаловать, россияне!", направленную на привлечение российских туристов в страну. С конца февраля в Мьянме заработают карты "Мир"."У Space Travel уже все готово к отправке туристов в Мьянму. Есть страховки, есть договор на перевозку. Запуск программ сейчас фактически тормозит только отсутствие возможности использовать для расчетов с контрагентами в Мьянме привычные для нас механизмы, – рассказали в компании.Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила о важности организации правильного и эффективного продвижения Мьянмы и готовности Ассоциации оказывать содействие в этом вопросе.Туроператоры смотрят на перспективы Мьянмы на российском рынке с позитивом. При грамотном продвижении направления, говорят эксперты, страна может принимать намного больше российских туристов. С досуговой наполненностью у Мьянмы все в порядке – достойные пляжи и огромное количество достопримечательностей. У россиян большой популярностью, в частности, пользуется объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мьянме – древняя столица страны город Баган, расположенный в 300 километрах от Мандалая.
https://ria.ru/20240127/turpotok-1923877280.html
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90990/62/909906211_107:0:1948:1381_1920x0_80_0_0_9a3f4cd36e855f7c636ff6cf01c11918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, мьянма, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), s7 airlines, юнеско, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мьянма, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), S7 Airlines, ЮНЕСКО, куда можно лететь, Отдых на море
Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России
АТОР: у Мьянмы хорошие перспективы на российском туррынке
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России: уже есть прямые рейсы, Myanmar Airways подписала
соглашение с S7, разработана специальная программа для привлечения россиян, а банки Мьянмы с 20 февраля должны начать принимать карты "Мир", сообщает
АТОР.
Объемы российского турпотока пока не догнали 2019 год, когда страну посетили 5259 туристов из России. Но динамика восстановления тоже хорошая – 3272 туристов в 2023 году против двух тысяч в 2022-м. Эксперты полагают, что интерес к направлению будет и дальше набирать обороты.
Напомним, с июля 2022 года страна ввела безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан РФ и продлила его в июле прошлого года до 30 июня 2024 года. В сентябре 2023 года, после 30-летнего перерыва, было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой. Myanmar Airways летает по маршруту Янгон
– Мандалай
– Новосибирск
два раза в неделю.
Тогда же, осенью прошлого года, Мьянма запустила специальную программу "Добро пожаловать, россияне!", направленную на привлечение российских туристов в страну. С конца февраля в Мьянме заработают карты "Мир".
"У Space Travel уже все готово к отправке туристов в Мьянму. Есть страховки, есть договор на перевозку. Запуск программ сейчас фактически тормозит только отсутствие возможности использовать для расчетов с контрагентами в Мьянме привычные для нас механизмы, – рассказали в компании.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
заявила о важности организации правильного и эффективного продвижения Мьянмы и готовности Ассоциации оказывать содействие в этом вопросе.
Туроператоры смотрят на перспективы Мьянмы на российском рынке с позитивом. При грамотном продвижении направления, говорят эксперты, страна может принимать намного больше российских туристов.
С досуговой наполненностью у Мьянмы все в порядке – достойные пляжи и огромное количество достопримечательностей. У россиян большой популярностью, в частности, пользуется объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
в Мьянме – древняя столица страны город Баган, расположенный в 300 километрах от Мандалая.
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока