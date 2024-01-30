https://ria.ru/20240130/myanma-1924325411.html

Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России

Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России - РИА Новости, 30.01.2024

Мьянма планирует существенно увеличить турпоток из России

Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России: уже есть прямые рейсы, Myanmar Airways подписала соглашение с S7, разработана специальная... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:25

2024-01-30T14:25

2024-01-30T14:50

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России: уже есть прямые рейсы, Myanmar Airways подписала соглашение с S7, разработана специальная программа для привлечения россиян, а банки Мьянмы с 20 февраля должны начать принимать карты "Мир", сообщает АТОР.Объемы российского турпотока пока не догнали 2019 год, когда страну посетили 5259 туристов из России. Но динамика восстановления тоже хорошая – 3272 туристов в 2023 году против двух тысяч в 2022-м. Эксперты полагают, что интерес к направлению будет и дальше набирать обороты.Напомним, с июля 2022 года страна ввела безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан РФ и продлила его в июле прошлого года до 30 июня 2024 года. В сентябре 2023 года, после 30-летнего перерыва, было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой. Myanmar Airways летает по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск два раза в неделю.Тогда же, осенью прошлого года, Мьянма запустила специальную программу "Добро пожаловать, россияне!", направленную на привлечение российских туристов в страну. С конца февраля в Мьянме заработают карты "Мир"."У Space Travel уже все готово к отправке туристов в Мьянму. Есть страховки, есть договор на перевозку. Запуск программ сейчас фактически тормозит только отсутствие возможности использовать для расчетов с контрагентами в Мьянме привычные для нас механизмы, – рассказали в компании.Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила о важности организации правильного и эффективного продвижения Мьянмы и готовности Ассоциации оказывать содействие в этом вопросе.Туроператоры смотрят на перспективы Мьянмы на российском рынке с позитивом. При грамотном продвижении направления, говорят эксперты, страна может принимать намного больше российских туристов. С досуговой наполненностью у Мьянмы все в порядке – достойные пляжи и огромное количество достопримечательностей. У россиян большой популярностью, в частности, пользуется объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мьянме – древняя столица страны город Баган, расположенный в 300 километрах от Мандалая.

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