https://ria.ru/20240130/moskva-1924278356.html

Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей

Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 30.01.2024

Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей

Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:14

2024-01-30T09:14

2024-01-30T09:14

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров - водоотведения", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. По его словам, всего с 2011 года в столице реконструировано порядка 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.

https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html

https://ria.ru/20230921/rekonstruktsiya-1897792360.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, петр бирюков