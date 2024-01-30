https://ria.ru/20240130/moskva-1924278356.html
Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 30.01.2024
Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:14
2024-01-30T09:14
2024-01-30T09:14
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров - водоотведения", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. По его словам, всего с 2011 года в столице реконструировано порядка 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.
https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html
https://ria.ru/20230921/rekonstruktsiya-1897792360.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
В Москве за год реконструировали 70 км водопроводных и канализационных сетей
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров - водоотведения", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование.
«
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.
По его словам, всего с 2011 года в столице реконструировано порядка 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.
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