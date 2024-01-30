https://ria.ru/20240130/mosfilm-1924129062.html

Киноконцерн "Мосфильм"

Киноконцерн "Мосфильм" - РИА Новости, 30.01.2024

Киноконцерн "Мосфильм"

"Мосфильм" – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Это... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:13

2024-01-30T00:13

2024-01-30T00:13

справки

россия

мосфильм

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"Мосфильм" – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Это одна из крупнейших студий в Европе, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим осуществлять полностью весь цикл кинопроизводства. Производственная мощность студии – более 100 картин в год.Датой образования "Мосфильма" принято считать 30 января 1924 года – в этот день состоялась премьера первого снятого на студии полнометражного фильма "На крыльях ввысь" режиссера Бориса Михина. "Мосфильм" был создан на базе объединенных Первой фабрики Госкино (бывшее киноателье Александра Ханжонкова) и Третьей фабрики Госкино (бывшее киноателье Иосифа Ермольева).В 1920-е годы на студии были выпущены фильмы "Стачка" (1924), "Броненосец "Потемкин" (1925), "Октябрь" (1927) Сергея Эйзенштейна; "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (1924), "Луч смерти" (1925) Льва Кулешова; "Предатель" (1926), "Третья Мещанская" (1927) Абрама Роома и др. Существовавшие павильоны студии не могли обеспечить растущие потребности производства – многие работы по выпуску фильмов производились в разных районах Москвы, поэтому было принято решение о строительстве новой студии, где планировалось собрать все этапы кинопроизводства. В некотором смысле аналогом такого киногорода был Голливуд.20 ноября 1927 года на Ленинских горах (близ деревни Потылихи, ныне – Мосфильмовская улица) состоялась торжественная закладка новой кинофабрики. К концу января 1931 года в еще не полностью отстроенное здание началось переселение Первой и Третьей кинофабрик. 9 февраля 1931 года прошло открытие предприятия. Новая киностудия стала единым киногородом, обеспечивавшим полный, непрерывный цикл кинопроизводства. Ее проект стал образцом для строительства других киностудий страны.В марте 1931 года предприятие было объединено с Московской звуковой фабрикой и получило название Московская объединенная фабрика "Союзкино" имени 10-летия Октября. Название киностудии неоднократно менялось. В 1935 году кинофабрика получила название "Мосфильм", с 1936 года – киностудия "Мосфильм".В период становления киностудия выпускала художественные, научно-популярные, мультипликационные фильмы, с 1935 года – только художественные. В 1930-е годы были выпущены такие фильмы, как "Веселые ребята" (1934), "Цирк" (1936), "Волга-Волга" (1938) Григория Александрова; "Трактористы" (1939) Ивана Пырьева; "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 году" (1939) Михаила Ромма; "Александр Невский" (1938) Сергея Эйзенштейна; "Девушка с характером" (1939) Константина Юдина; "Подкидыш" (1939) Татьяны Лукашевич и др.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) "Мосфильм" входил в состав Центральной объединенной киностудии (ЦОКС), находившейся в Алма-Ате. Несмотря на все трудности военного времени, оперативно налаживалось производство фильмов.С началом перелома военной ситуации в конце 1942 года было принято решение о возобновлении работы "Мосфильма" в Москве. Студию начали восстанавливать, в столицу возвращались творческие и инженерно-технические кадры. Для подготовки нового персонала было создано художественно-ремесленное училище. К концу 1943 года заработали цеха, благодаря которым стало возможным появление специального оборудования для цветной съемки. В 1944 году на этом оборудовании был снят один из первых цветных фильмов – "Иван Никулин – русский матрос" режиссера Игоря Савченко.Всего за годы войны на "Мосфильме" было создано около 20 полнометражных картин, в том числе знаменитые картины "Иван Грозный" (1944) Сергея Эйзенштейна, "Нашествие" (1944) Абрама Роома, "В шесть часов вечера после войны" (1944) Ивана Пырьева и др.В послевоенные годы киностудия вошла в перечень объектов, требующих не только восстановления, но и модернизации. В 1946 году было принято решение о ее расширении и реконструкции.В это же время было привнесено новшество в процесс производства фильмов – появилось изображение скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" на фоне Спасской башни в качестве эмблемы-заставки. В 1947 году этот символ впервые появился в фильме "Весна" режиссера Григория Александрова. В связи с политической обстановкой реконструкция "Мосфильма" была отложена. К этому вопросу снова вернулись только во второй половине 1950-х годов. На территории студии появились два блока павильонов, здание отдела декоративно-технических сооружений, тон-студия и другие объекты. Кроме того, были вложены средства в техническое оснащение "Мосфильма" – были внедрены новые технологии, получено современное кинооборудование, многократно расширены производственные мощности.С середины 1950-х годов в результате всех изменений на "Мосфильме" появились новые виды кинофильмов – на экраны страны стали выходить цветные и широкоэкранные картины ("Илья Муромец" (1956) Александра Птушко, трилогия "Хождение по мукам" (1957-1959) Григория Рошаля и др.).В эти годы на киностудии также вышли фильмы "Сорок первый" (1956), "Баллада о солдате" (1959) Григория Чухрая; "Карнавальная ночь" (1956) Эльдара Рязанова; "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова; "Идиот" (1958) Ивана Пырьева и др.К концу 1950-х годов "Мосфильм" стал крупнейшей базой для выпуска художественных кинофильмов и образцом для создания республиканских и региональных студий.В 1957 году в структуре киностудии появились творческие объединения, которым давались широкие полномочия в кинопроизводстве: они стали сами организовывать всю работу, заказывать сценарии, решать производственные вопросы, утверждать актерские пробы, обсуждать отснятый материал и готовые картины. Положительный результат такой работы привел к созданию аналогичных структур на всех киностудиях СССР. На рубеже XX-XXI веков на базе бывших творческих объединений "Мосфильма" созданы самостоятельные киноорганизации.В конце 1950-х годов продолжилось строительство "Мосфильма" – были возведены новые здания производственного корпуса, монтажного цеха, блока малогабаритных павильонов.1960-е годы стали новым этапом в кинопроизводстве. На студию пришло молодое поколение кинематографистов, впоследствии ставших классиками отечественного кино. В их числе Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Элем Климов, Марлен Хуциев, Владимир Мотыль, Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук, Александр Алов, Владимир Наумов, Лариса Шепитько, Владимир Басов, Юрий Озеров, Александр Митта, Ролан Быков и др.В 1960-е годы на "Мосфильме" было создано телевизионное объединение, где появилось ставшее популярным многосерийное кино. В 1960-1980-х годах здесь снимались такие известные телефильмы, как "Вызываем огонь на себя" (1964) и "Операция "Трест" (1967) Сергея Колосова, "Адъютант его превосходительства" (1969) Евгения Ташкова, "Маленькие трагедии" (1979) Михаила Швейцера, "Михайло Ломоносов" (1984-1986) Александра Прошкина и др.В 1966 году в подмосковном поселке Алабино была организована Военно-техническая кинобаза (ВТКБ), куда передавались средства вооружения и военная техника устаревших образцов, которой могли пользоваться все киностудии страны. Сегодня ВТКБ является структурой "Мосфильма", где сохранен уникальный парк танков, бронемашин, артиллерийских установок и разнообразного оружия.В 1970-е годы, несмотря на период "застоя", на "Мосфильме" оставалась возможность творческого самовыражения – снимались такие известные картины, как "Бег" (1970) Александра Алова и Владимира Наумова; "Солярис" (1972), "Сталкер" (1979) Андрея Тарковского; "Калина красная" (1973) Василия Шукшина; "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) Никиты Михалкова; "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "Служебный роман" (1977) Эльдара Рязанова; "Сто дней после детства" (1975) Сергея Соловьева; "Москва слезам не верит" (1979) Владимира Меньшова и др.1980-е годы привнесли в отечественный кинематограф новые темы, поднимавшие острые социальные и историко-политические вопросы. В это время были созданы фильмы "Остановился поезд" (1982) Вадима Абдрашитова; "Чучело" (1983) Ролана Быкова; "Иди и смотри" (1985) Элема Климова; "Мы из джаза" (1983), "Курьер" (1986) Карена Шахназарова; "Кин-дза-дза!" (1986) Георгия Данелии.В сложное перестроечное время студия продолжала снимать фильмы, среди которых "Гардемарины, вперед!" (1987) Светланы Дружининой, "Город Зеро" (1988) Карена Шахназарова, "Асса" (1987) Сергея Соловьева, "Холодное лето пятьдесят третьего…" (1987) Александра Прошкина и др.В 1990 году Советом министров СССР было принято постановление о создании киноконцерна "Мосфильм".С 1989 года студия находится на полном хозрасчете и самоокупаемости, оплачивая налоги и иные платежи за счет оказания производственных услуг продюсерским компаниям. Заработанные средства позволили при частичной государственной поддержке и привлечении инвесторов выпустить в 1990-е годы фильмы "По прозвищу "Зверь" Александра Муратова (1990); "Цареубийца" (1991), "Сны" (1993) Карена Шахназарова; "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова; "Дети понедельника" (1997) Аллы Суриковой; "Кто, если не мы" (1998) Валерия Приемыхова; "Привет от Чарли-трубача" Владимира Грамматикова и др.В конце 1990-х годов на студии началось серьезное техническое переоснащение, что позволило ей занять лидирующие позиции в кинопроизводстве на постсоветском пространстве.В 2000-х годах прошла масштабная реконструкция всех павильонов, было закуплено современное системное оборудование и киноаппаратура. Студии перезаписи киноконцерна первыми в России получили сертификаты Dolby Premier и Dolby Atmos.В 2013 году стартовал инвестиционный проект развития киноконцерна "Мосфильм". В результате реализации этого проекта за счет средств инвестора построено четыре новых объекта производственной инфраструктуры. В 2019 году были запущены "Дом костюма и реквизита" (современное хранилище фондов площадью 15 тысяч квадратных метров) и 16-й киносъемочный павильон (общая площадь 2,5 тысячи квадратных метров). В 2023 году завершилась вторая очередь масштабного строительства – введены в эксплуатацию Центр кино, включающий в себя четыре зрительных зала, и 17-й киносъемочный павильон – самый большой и высокотехнологичный в России и один из самых крупных в Европе (общая площадь 3,5 тысячи квадратных метров). В настоящее время "Мосфильм" является одним из самым передовых и крупнейших кинопредприятий в мире. Студия отвечает самым современным требованиям кинопроизводства, соответствует мировым стандартам как по уровню технического оснащения, так и по широкому спектру оказываемых услуг, что позволяет обеспечить производство фильма в полном объеме на всех стадиях кинопроизводства. Помимо оказания производственных услуг сторонним организациям, "Мосфильм" продолжает выпуск собственных фильмов. Среди кинолент последних лет – "Белый тигр" (2012), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Хитровка. Знак четырех" (2023) Карена Шахназарова; "Дорога на Берлин" (2015) Сергея Попова; "Решение о ликвидации" (2018) Александра Аравина; "Владивосток" (2021) Антона Борматова.За свою 100-летнюю историю "Мосфильм" создал более 2,5 тысячи полнометражных фильмов, на которых выросло не одно поколение отечественных и зарубежных кинозрителей. Для сохранения коллекции ведется цифровая реставрация шедевров отечественного кинематографа."Мосфильм" занимается популяризацией кинофонда: киноконцерн активно участвует в фестивалях российского кино во многих странах мира, проводит ретроспективы и кинопоказы как в России, так и за рубежом. Для российских и иностранных зрителей также доступны интернет-ресурсы, на которых можно ознакомиться с коллекцией студии. В 2010 году "Мосфильм" создал свой онлайн-кинотеатр, в 2011 года договорился с компанией Google о запуске на YouTube канала Mosfilm. Генеральный директор, председатель правления киноконцерна "Мосфильм" – Карен Шахназаров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, мосфильм