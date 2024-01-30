https://ria.ru/20240130/mosfilm-1923667468.html

"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть

"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть - РИА Новости, 30.01.2024

"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть

Одна из крупнейших и самых оснащенных киностудий Европы "Мосфильм" сегодня отмечает столетие. Где создают всенародно любимые фильмы и почему 70 процентов съемок РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:05

культура

кино и сериалы

карен шахназаров

мосфильм

москва

леонид гайдай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923681389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edcf134dcc5260c37cb48b9ec8ecaaf.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из крупнейших и самых оснащенных киностудий Европы "Мосфильм" сегодня отмечает столетие. Где создают всенародно любимые фильмы и почему 70 процентов съемок проводят в павильонах — в материале РИА Новости.Полет фантазииДнем рождения "Мосфильма" считается выход в прокат картины Бориса Михина "На крыльях ввысь". Тогда, в 1924-м, киностудия была лишь павильоном на Житной улице.Спустя три года началось формирование комплекса на Воробьевых горах. Главный корпус построили в виде самолета: фюзеляж и хвостовая часть — съемочные павильоны, в "кабине пилота" — кабинет директора, который с 1998-го занимает кинорежиссер Карен Шахназаров.Сегодня на территории площадью 30 гектаров — 17 крытых павильонов, две съемочные площадки под открытым небом, тонстудия, где пишут звук и монтируют фильмы, дом костюма и реквизита, автопарк, "Мосфильмофонд", киноконцертный комплекс, административные здания, парковая зона. Даже есть свои топонимы, которые не найти на общегородских картах: площади Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука, Исаака Дунаевского, аллея Больших мастеров.Киностудия иногда сама становится съемочной площадкой. Так, производственный корпус можно увидеть в "Кавказской пленнице" в сцене, когда открывают Дворец бракосочетания.Петербург и Париж в центре МосквыПорядка 70% киноматериала снимают в декорациях, лишь 30 — на натуре. Павильоны с шумоизоляцией, серые или черные, чтобы избежать бликов. Пенопласт на стенах гасит вибрации извне, а металлические решетки на потолке рассеивают звук, чтобы не было эха.Новый павильон "Мосфильма" — крупнейший в Европе. Площадь — 2,5 тысячи квадратных метров и потолок — 16 метров. Тут можно построить целый город.Обычно декорации готовят под конкретный проект и потом разбирают. Но есть исключения."Церковь" сделали более десяти лет назад — в настоящих храмах художественное кино снимать нельзя. Декорацию использовали в сериале "Бесы", комедии "Монах и бес", а также клипе "Исповедь" певца Shaman. Фрески и иконы распечатывают на принтере и наклеивают на дерево.Открытой декорации "Старый город XIX века" более 20 лет: ее построили для фильма "Всадник по имени Смерть", а потом в ней снимали десятки картин: "Анна Каренина", "Доктор Живаго", "Мертвые души", "Статский советник", "Елки 1914", "Крылья над Берлином" и другие.На одной улице — Петербург, на другой — Москва. Из богатого питерского района вы попадаете на окраину: брусчатка сменяется булыжной мостовой. Фанерные фасады на деревянных каркасах — с лепниной и статуями из пенопласта. Первый этаж — полномасштабный, второй уменьшен, третий — еще меньше. В кадре это незаметно, стройматериалы сэкономили. Двери и окна открываются, но за ними пустота: все интерьеры — в павильонах."Образ городов собирательный, это не конкретные улицы, — поясняет экскурсовод "Мосфильма" Наталья Ануфриева. — Здания часто перекрашивают, меняют фасады, вывески. Может получиться Париж, Берлин, Лондон".Так, для нового сериала "ГДР" с разницей в день снимали Россию и Германию конца 1980-х — начала 1990-х.Полмиллиона костюмов и декораНа дверях "Старого города" нет ручек — их подбирают под конкретный проект.В доме костюма и реквизита "Мосфильма" хранится около полумиллиона предметов: одежда, мебель, декор, ретротранспорт и многое другое, что может понадобиться в кадре. Пушки и танки находятся на военно-технической базе киноконцерна в подмосковном Алабино.Реквизит тоже переходит из фильма в фильм. Например, кошки из "Операции "Ы", на которых тренировался персонаж Георгия Вицина, появляются в картинах "Женитьба", "Ты — мне, я — тебе", "Любовь и голуби". Скульптура "Суламитида" из "Бега" снималась в "Формуле любви", "Персей и Пегас" из "Бриллиантовой руки" — в "Служебном романе". И костюмы нередко надевают дважды.Индивидуален пластический грим. Тончайшую резиновую маску наклеивают актерам как вторую кожу. И каждый день — новую.Непростая работа и в постижерной мастерской. На совсем маленькие усы у гримера уходит два часа, на густую мужскую бороду — несколько дней, на парик — несколько недель.В коротких сценах, где животное мелькнет на пару секунд на заднем плане, задействуют гипсовые фигуры и из папье-маше. Фрукты и овощи зачастую тоже муляж. В сцене царского пира в "Иван Васильевич меняет профессию" только "заморская" икра — настоящая. Красная — имитация, черная — крашеная пшенка.Но иногда необходима естественность. Например, зелень, чтобы снять летние сцены поздней осенью или зимой. Для этого на "Мосфильме" есть своя оранжерея. Там растут бананы, виноград, мандарины, лимоны. Сотрудники собирают урожай.Более 2,5 тысячи фильмовНа киностудии пишут сценарии, делают декорации, снимают, обрабатывают отснятый материал, изготавливают прокатные фильмокопии. Реквизит и костюмы берут в аренду.В советское время "Мосфильм" выпускал до 55 собственных полнометражных картин в год. Сегодня киноконцерн, оставаясь государственным предприятием, выступает в основном как производственная база, пояснила руководитель по связям с общественностью Гаянэ Амбарцумян."Мощность выросла. Сейчас на разных этапах производства одновременно могут быть до 100 проектов: что-то снимается, где-то строится декорация, какой-то материал уже в тонстудии", — уточнила она.За 100 лет здесь создано порядка 1,8 тысячи полнометражных фильмов, не считая различных версий, а также более 800 короткометражек."Золотую коллекцию" студии можно бесплатно смотреть в онлайн-кинотеатре, многое — с субтитрами и тифлокомментариями. "Мосфильм" самостоятельно реставрирует ее."Когда восстанавливали фильмы Андрея Тарковского, работавший с ним кинооператор Вадим Юсов сказал, что они добивались именно такого цвета. Это для нас высокая похвала", — отметила Гаянэ Амбарцумян.Подробнее познакомиться с историей студии и секретами кинопроизводства можно на экскурсии в музей "Мосфильма".

https://ria.ru/20240125/film-1923266769.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, карен шахназаров, мосфильм, москва, леонид гайдай