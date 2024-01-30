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"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть - РИА Новости, 30.01.2024
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Культура
 
08:00 30.01.2024 (обновлено: 08:05 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/mosfilm-1923667468.html
"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть
"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть - РИА Новости, 30.01.2024
"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть
Одна из крупнейших и самых оснащенных киностудий Европы "Мосфильм" сегодня отмечает столетие. Где создают всенародно любимые фильмы и почему 70 процентов съемок РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:00
2024-01-30T08:05
культура
кино и сериалы
карен шахназаров
мосфильм
москва
леонид гайдай
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из крупнейших и самых оснащенных киностудий Европы "Мосфильм" сегодня отмечает столетие. Где создают всенародно любимые фильмы и почему 70 процентов съемок проводят в павильонах — в материале РИА Новости.Полет фантазииДнем рождения "Мосфильма" считается выход в прокат картины Бориса Михина "На крыльях ввысь". Тогда, в 1924-м, киностудия была лишь павильоном на Житной улице.Спустя три года началось формирование комплекса на Воробьевых горах. Главный корпус построили в виде самолета: фюзеляж и хвостовая часть — съемочные павильоны, в "кабине пилота" — кабинет директора, который с 1998-го занимает кинорежиссер Карен Шахназаров.Сегодня на территории площадью 30 гектаров — 17 крытых павильонов, две съемочные площадки под открытым небом, тонстудия, где пишут звук и монтируют фильмы, дом костюма и реквизита, автопарк, "Мосфильмофонд", киноконцертный комплекс, административные здания, парковая зона. Даже есть свои топонимы, которые не найти на общегородских картах: площади Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука, Исаака Дунаевского, аллея Больших мастеров.Киностудия иногда сама становится съемочной площадкой. Так, производственный корпус можно увидеть в "Кавказской пленнице" в сцене, когда открывают Дворец бракосочетания.Петербург и Париж в центре МосквыПорядка 70% киноматериала снимают в декорациях, лишь 30 — на натуре. Павильоны с шумоизоляцией, серые или черные, чтобы избежать бликов. Пенопласт на стенах гасит вибрации извне, а металлические решетки на потолке рассеивают звук, чтобы не было эха.Новый павильон "Мосфильма" — крупнейший в Европе. Площадь — 2,5 тысячи квадратных метров и потолок — 16 метров. Тут можно построить целый город.Обычно декорации готовят под конкретный проект и потом разбирают. Но есть исключения."Церковь" сделали более десяти лет назад — в настоящих храмах художественное кино снимать нельзя. Декорацию использовали в сериале "Бесы", комедии "Монах и бес", а также клипе "Исповедь" певца Shaman. Фрески и иконы распечатывают на принтере и наклеивают на дерево.Открытой декорации "Старый город XIX века" более 20 лет: ее построили для фильма "Всадник по имени Смерть", а потом в ней снимали десятки картин: "Анна Каренина", "Доктор Живаго", "Мертвые души", "Статский советник", "Елки 1914", "Крылья над Берлином" и другие.На одной улице — Петербург, на другой — Москва. Из богатого питерского района вы попадаете на окраину: брусчатка сменяется булыжной мостовой. Фанерные фасады на деревянных каркасах — с лепниной и статуями из пенопласта. Первый этаж — полномасштабный, второй уменьшен, третий — еще меньше. В кадре это незаметно, стройматериалы сэкономили. Двери и окна открываются, но за ними пустота: все интерьеры — в павильонах.&quot;Образ городов собирательный, это не конкретные улицы, — поясняет экскурсовод &quot;Мосфильма&quot; Наталья Ануфриева. — Здания часто перекрашивают, меняют фасады, вывески. Может получиться Париж, Берлин, Лондон&quot;.Так, для нового сериала "ГДР" с разницей в день снимали Россию и Германию конца 1980-х — начала 1990-х.Полмиллиона костюмов и декораНа дверях "Старого города" нет ручек — их подбирают под конкретный проект.В доме костюма и реквизита "Мосфильма" хранится около полумиллиона предметов: одежда, мебель, декор, ретротранспорт и многое другое, что может понадобиться в кадре. Пушки и танки находятся на военно-технической базе киноконцерна в подмосковном Алабино.Реквизит тоже переходит из фильма в фильм. Например, кошки из "Операции "Ы", на которых тренировался персонаж Георгия Вицина, появляются в картинах "Женитьба", "Ты — мне, я — тебе", "Любовь и голуби". Скульптура "Суламитида" из "Бега" снималась в "Формуле любви", "Персей и Пегас" из "Бриллиантовой руки" — в "Служебном романе". И костюмы нередко надевают дважды.Индивидуален пластический грим. Тончайшую резиновую маску наклеивают актерам как вторую кожу. И каждый день — новую.Непростая работа и в постижерной мастерской. На совсем маленькие усы у гримера уходит два часа, на густую мужскую бороду — несколько дней, на парик — несколько недель.В коротких сценах, где животное мелькнет на пару секунд на заднем плане, задействуют гипсовые фигуры и из папье-маше. Фрукты и овощи зачастую тоже муляж. В сцене царского пира в "Иван Васильевич меняет профессию" только "заморская" икра — настоящая. Красная — имитация, черная — крашеная пшенка.Но иногда необходима естественность. Например, зелень, чтобы снять летние сцены поздней осенью или зимой. Для этого на "Мосфильме" есть своя оранжерея. Там растут бананы, виноград, мандарины, лимоны. Сотрудники собирают урожай.Более 2,5 тысячи фильмовНа киностудии пишут сценарии, делают декорации, снимают, обрабатывают отснятый материал, изготавливают прокатные фильмокопии. Реквизит и костюмы берут в аренду.В советское время "Мосфильм" выпускал до 55 собственных полнометражных картин в год. Сегодня киноконцерн, оставаясь государственным предприятием, выступает в основном как производственная база, пояснила руководитель по связям с общественностью Гаянэ Амбарцумян.&quot;Мощность выросла. Сейчас на разных этапах производства одновременно могут быть до 100 проектов: что-то снимается, где-то строится декорация, какой-то материал уже в тонстудии&quot;, — уточнила она.За 100 лет здесь создано порядка 1,8 тысячи полнометражных фильмов, не считая различных версий, а также более 800 короткометражек."Золотую коллекцию" студии можно бесплатно смотреть в онлайн-кинотеатре, многое — с субтитрами и тифлокомментариями. "Мосфильм" самостоятельно реставрирует ее."Когда восстанавливали фильмы Андрея Тарковского, работавший с ним кинооператор Вадим Юсов сказал, что они добивались именно такого цвета. Это для нас высокая похвала", — отметила Гаянэ Амбарцумян.Подробнее познакомиться с историей студии и секретами кинопроизводства можно на экскурсии в музей "Мосфильма".
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Анастасия Силкина
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кино и сериалы, карен шахназаров, мосфильм, москва, леонид гайдай
Культура, Кино и сериалы, Карен Шахназаров, Мосфильм, Москва, Леонид Гайдай
"Мосфильму" — 100 лет: как устроена киностудия и что там можно увидеть

Киностудия "Мосфильм" 30 января отмечает 100-летний юбилей

© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из крупнейших и самых оснащенных киностудий Европы "Мосфильм" сегодня отмечает столетие. Где создают всенародно любимые фильмы и почему 70 процентов съемок проводят в павильонах — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
На территории киностудии "Мосфильм"

Полет фантазии

Днем рождения "Мосфильма" считается выход в прокат картины Бориса Михина "На крыльях ввысь". Тогда, в 1924-м, киностудия была лишь павильоном на Житной улице.
Спустя три года началось формирование комплекса на Воробьевых горах. Главный корпус построили в виде самолета: фюзеляж и хвостовая часть — съемочные павильоны, в "кабине пилота" — кабинет директора, который с 1998-го занимает кинорежиссер Карен Шахназаров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров
Генеральный директор ФГУП Киноконцерн Мосфильм Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров
Сегодня на территории площадью 30 гектаров — 17 крытых павильонов, две съемочные площадки под открытым небом, тонстудия, где пишут звук и монтируют фильмы, дом костюма и реквизита, автопарк, "Мосфильмофонд", киноконцертный комплекс, административные здания, парковая зона. Даже есть свои топонимы, которые не найти на общегородских картах: площади Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука, Исаака Дунаевского, аллея Больших мастеров.
© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
На территории киностудии "Мосфильм"
Киностудия иногда сама становится съемочной площадкой. Так, производственный корпус можно увидеть в "Кавказской пленнице" в сцене, когда открывают Дворец бракосочетания.

Петербург и Париж в центре Москвы

Порядка 70% киноматериала снимают в декорациях, лишь 30 — на натуре. Павильоны с шумоизоляцией, серые или черные, чтобы избежать бликов. Пенопласт на стенах гасит вибрации извне, а металлические решетки на потолке рассеивают звук, чтобы не было эха.
© РИА Новости / Михаил ЛичковСъемочный павильон номер 17 "Мосфильма"
Съемочный павильон номер 17 Мосфильма - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Михаил Личков
Съемочный павильон номер 17 "Мосфильма"
Новый павильон "Мосфильма" — крупнейший в Европе. Площадь — 2,5 тысячи квадратных метров и потолок — 16 метров. Тут можно построить целый город.
Обычно декорации готовят под конкретный проект и потом разбирают. Но есть исключения.
© РИА Новости / Илья Питалев

Декорация "Церковь" на киностудии "Мосфильм"

На территории киностудии Мосфильм

Декорация "Церковь" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 2
© SHAMAN/YouTube

Кадр из клипа Shaman "Исповедь"

Кадр из клипа SHAMAN Исповедь

Кадр из клипа Shaman "Исповедь"

© SHAMAN/YouTube
2 из 2

Декорация "Церковь" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 2

Кадр из клипа Shaman "Исповедь"

© SHAMAN/YouTube
2 из 2
"Церковь" сделали более десяти лет назад — в настоящих храмах художественное кино снимать нельзя. Декорацию использовали в сериале "Бесы", комедии "Монах и бес", а также клипе "Исповедь" певца Shaman. Фрески и иконы распечатывают на принтере и наклеивают на дерево.
© РИА Новости / Илья ПиталевДекорация старого города на киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Декорация старого города на киностудии "Мосфильм"
Открытой декорации "Старый город XIX века" более 20 лет: ее построили для фильма "Всадник по имени Смерть", а потом в ней снимали десятки картин: "Анна Каренина", "Доктор Живаго", "Мертвые души", "Статский советник", "Елки 1914", "Крылья над Берлином" и другие.
© РИА Новости / Илья Питалев

Декорация старого Санкт-Петербурга на киностудии "Мосфильм"

На территории киностудии Мосфильм

Декорация старого Санкт-Петербурга на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 2
© РИА Новости / Илья Питалев

Декорация старой Москвы на киностудии "Мосфильм"

На территории киностудии Мосфильм

Декорация старой Москвы на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 2

Декорация старого Санкт-Петербурга на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 2

Декорация старой Москвы на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 2
На одной улице — Петербург, на другой — Москва. Из богатого питерского района вы попадаете на окраину: брусчатка сменяется булыжной мостовой. Фанерные фасады на деревянных каркасах — с лепниной и статуями из пенопласта. Первый этаж — полномасштабный, второй уменьшен, третий — еще меньше. В кадре это незаметно, стройматериалы сэкономили. Двери и окна открываются, но за ними пустота: все интерьеры — в павильонах.
«

"Образ городов собирательный, это не конкретные улицы, — поясняет экскурсовод "Мосфильма" Наталья Ануфриева. — Здания часто перекрашивают, меняют фасады, вывески. Может получиться Париж, Берлин, Лондон".

Так, для нового сериала "ГДР" с разницей в день снимали Россию и Германию конца 1980-х — начала 1990-х.
© РИА Новости / Илья ПиталевЭкспозиция музея "Мосфильма"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Экспозиция музея "Мосфильма"

Полмиллиона костюмов и декора

На дверях "Старого города" нет ручек — их подбирают под конкретный проект.
В доме костюма и реквизита "Мосфильма" хранится около полумиллиона предметов: одежда, мебель, декор, ретротранспорт и многое другое, что может понадобиться в кадре. Пушки и танки находятся на военно-технической базе киноконцерна в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Илья Питалев

Дом костюма и реквизита киностудии "Мосфильм" насчитывает около полумиллиона предметов хранения

На территории киностудии Мосфильм

Дом костюма и реквизита киностудии "Мосфильм" насчитывает около полумиллиона предметов хранения

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

В коллекции "Мосфильма" можно найти одежду любой эпохи

На территории киностудии Мосфильм

В коллекции "Мосфильма" можно найти одежду любой эпохи

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

Есть все для создания необходимого образа

На территории киностудии Мосфильм

Есть все для создания необходимого образа

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

На "Мосфильме" хранятся костюмы из легендарных фильмов. Справа на фото платье, в котором Ирина Муравьева снималась в фильме "Москва слезам не верит"

На территории киностудии Мосфильм

На "Мосфильме" хранятся костюмы из легендарных фильмов. Справа на фото платье, в котором Ирина Муравьева снималась в фильме "Москва слезам не верит"

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

"Мосфильм" принимает от граждан бытовые предметы, которые могут пригодиться как реквизит

На территории киностудии Мосфильм

"Мосфильм" принимает от граждан бытовые предметы, которые могут пригодиться как реквизит

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

Сдав ненужные вещи, можно потом увидеть их на экране

На территории киностудии Мосфильм

Сдав ненужные вещи, можно потом увидеть их на экране

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев

У "Мосфильма" внушительный автопарк, включающий технику разных периодов

На территории киностудии Мосфильм

У "Мосфильма" внушительный автопарк, включающий технику разных периодов

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 7

Дом костюма и реквизита киностудии "Мосфильм" насчитывает около полумиллиона предметов хранения

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 7

В коллекции "Мосфильма" можно найти одежду любой эпохи

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 7

Есть все для создания необходимого образа

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 7

На "Мосфильме" хранятся костюмы из легендарных фильмов. Справа на фото платье, в котором Ирина Муравьева снималась в фильме "Москва слезам не верит"

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 7

"Мосфильм" принимает от граждан бытовые предметы, которые могут пригодиться как реквизит

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 7

Сдав ненужные вещи, можно потом увидеть их на экране

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 7

У "Мосфильма" внушительный автопарк, включающий технику разных периодов

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 7
Реквизит тоже переходит из фильма в фильм. Например, кошки из "Операции "Ы", на которых тренировался персонаж Георгия Вицина, появляются в картинах "Женитьба", "Ты — мне, я — тебе", "Любовь и голуби". Скульптура "Суламитида" из "Бега" снималась в "Формуле любви", "Персей и Пегас" из "Бриллиантовой руки" — в "Служебном романе". И костюмы нередко надевают дважды.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
1 из 2
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
2 из 2
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
1 из 2
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
2 из 2
Индивидуален пластический грим. Тончайшую резиновую маску наклеивают актерам как вторую кожу. И каждый день — новую.
© РИА Новости / Илья ПиталевСоздание пластического грима. Из экспозиции музея "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Создание пластического грима. Из экспозиции музея "Мосфильм"
Непростая работа и в постижерной мастерской. На совсем маленькие усы у гримера уходит два часа, на густую мужскую бороду — несколько дней, на парик — несколько недель.
В коротких сценах, где животное мелькнет на пару секунд на заднем плане, задействуют гипсовые фигуры и из папье-маше. Фрукты и овощи зачастую тоже муляж. В сцене царского пира в "Иван Васильевич меняет профессию" только "заморская" икра — настоящая. Красная — имитация, черная — крашеная пшенка.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Но иногда необходима естественность. Например, зелень, чтобы снять летние сцены поздней осенью или зимой. Для этого на "Мосфильме" есть своя оранжерея. Там растут бананы, виноград, мандарины, лимоны. Сотрудники собирают урожай.

Более 2,5 тысячи фильмов

На киностудии пишут сценарии, делают декорации, снимают, обрабатывают отснятый материал, изготавливают прокатные фильмокопии. Реквизит и костюмы берут в аренду.
© РИА Новости / Илья ПиталевДом костюма и реквизита "Мосфильма"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Дом костюма и реквизита "Мосфильма"
В советское время "Мосфильм" выпускал до 55 собственных полнометражных картин в год. Сегодня киноконцерн, оставаясь государственным предприятием, выступает в основном как производственная база, пояснила руководитель по связям с общественностью Гаянэ Амбарцумян.
«

"Мощность выросла. Сейчас на разных этапах производства одновременно могут быть до 100 проектов: что-то снимается, где-то строится декорация, какой-то материал уже в тонстудии", — уточнила она.

© РИА Новости / Илья ПиталевРеквизит "Мосфильма"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Реквизит "Мосфильма"
За 100 лет здесь создано порядка 1,8 тысячи полнометражных фильмов, не считая различных версий, а также более 800 короткометражек.
"Золотую коллекцию" студии можно бесплатно смотреть в онлайн-кинотеатре, многое — с субтитрами и тифлокомментариями. "Мосфильм" самостоятельно реставрирует ее.
«
"Когда восстанавливали фильмы Андрея Тарковского, работавший с ним кинооператор Вадим Юсов сказал, что они добивались именно такого цвета. Это для нас высокая похвала", — отметила Гаянэ Амбарцумян.
Подробнее познакомиться с историей студии и секретами кинопроизводства можно на экскурсии в музей "Мосфильма".
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25 января, 08:00
 
КультураКино и сериалыКарен ШахназаровМосфильмМоскваЛеонид Гайдай
 
 
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