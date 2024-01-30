https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924321181.html

Оппозиционная партия "Возрождение" призвала на мирный протест в Кишиневе

Оппозиционная партия "Возрождение" призвала на мирный протест в Кишиневе - РИА Новости, 30.01.2024

Оппозиционная партия "Возрождение" призвала на мирный протест в Кишиневе

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" призвала сторонников и единомышленников 1 февраля выйти на акцию перед зданием парламента в Кишиневе, чтобы... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:18

2024-01-30T12:18

2024-01-30T12:18

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916071856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb6d67d0f68c420fbedbcb0fa2f2a8e5.jpg

КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" призвала сторонников и единомышленников 1 февраля выйти на акцию перед зданием парламента в Кишиневе, чтобы выразить протест правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая "активно тянет" республику в НАТО, сообщил один из лидеров названной политсилы Александр Нестеровский. "Все замечают, что происходит в нашей стране. Уже набило оскомину и закрытие 12 телеканалов и сотен электронных СМИ. Огромные зарплаты у членов ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и низкие пенсии (у граждан - ред.). Мало того, что у нас экономическая разруха и полный диктат, ПДС активно тянет нас в НАТО… Приглашаем все политические партии и граждан нашей страны вместе с нами без политических флагов выйти 1 февраля перед парламентом и сказать свое твердое "нет" ПДС, "нет" - войне и "да" - процветающей Молдове", - призвал Нестеровский на брифинге. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, нато