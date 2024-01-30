Оппозиционная партия "Возрождение" призвала на мирный протест в Кишиневе
Оппозиционная партия "Возрождение" призвала на протест в Кишиневе 1 февраля
© AP Photo / Aurel ObrejaЛюди во время акции протеста в Кишиневе
© AP Photo / Aurel Obreja
Люди во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" призвала сторонников и единомышленников 1 февраля выйти на акцию перед зданием парламента в Кишиневе, чтобы выразить протест правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая "активно тянет" республику в НАТО, сообщил один из лидеров названной политсилы Александр Нестеровский.
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"Все замечают, что происходит в нашей стране. Уже набило оскомину и закрытие 12 телеканалов и сотен электронных СМИ. Огромные зарплаты у членов ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и низкие пенсии (у граждан - ред.). Мало того, что у нас экономическая разруха и полный диктат, ПДС активно тянет нас в НАТО… Приглашаем все политические партии и граждан нашей страны вместе с нами без политических флагов выйти 1 февраля перед парламентом и сказать свое твердое "нет" ПДС, "нет" - войне и "да" - процветающей Молдове", - призвал Нестеровский на брифинге.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.