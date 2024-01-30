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Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации - РИА Новости, 30.01.2024
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации
Украинское министерство обороны опубликовало список ключевых изменений в новый законопроект о мобилизации: инвалидов призывать не будут, можно переезжать без... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:37
2024-01-30T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинское министерство обороны опубликовало список ключевых изменений в новый законопроект о мобилизации: инвалидов призывать не будут, можно переезжать без разрешения военкомата. "Сегодня кабинет министров Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации... Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. Согласно опубликованным минобороны данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Также заявляется, что инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев установлена двухмесячная отсрочка от мобилизации для урегулирования личных дел и подготовки к службе. Заявляется, что военнообязанные могут дистанционно обновить данные о себе в реестрах военкоматов, через онлайн систему "Оберег". Кроме того, теперь украинским мужчинам можно переезжать без разрешения военкомата. Также заявляется об установлении обязательного ежегодного отпуска для военнослужащих в 15 календарных дней и минимального размера денежного обеспечения в 20 тысяч гривен или 528 долларов. Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. При этом текст законопроекта не публиковался. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации

МО Украины заявило, что не берут инвалидов по новому проекту о мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинское министерство обороны опубликовало список ключевых изменений в новый законопроект о мобилизации: инвалидов призывать не будут, можно переезжать без разрешения военкомата.
«
"Сегодня кабинет министров Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации... Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
Согласно опубликованным минобороны данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Также заявляется, что инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев установлена двухмесячная отсрочка от мобилизации для урегулирования личных дел и подготовки к службе.
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Заявляется, что военнообязанные могут дистанционно обновить данные о себе в реестрах военкоматов, через онлайн систему "Оберег". Кроме того, теперь украинским мужчинам можно переезжать без разрешения военкомата.
Также заявляется об установлении обязательного ежегодного отпуска для военнослужащих в 15 календарных дней и минимального размера денежного обеспечения в 20 тысяч гривен или 528 долларов.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. При этом текст законопроекта не публиковался.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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