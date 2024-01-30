https://ria.ru/20240130/meksika-1924421342.html

В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы

В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 30.01.2024

В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы

Лодка с туристами затонула у побережья курортного мексиканского города Канкун, в результате погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC News. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:52

2024-01-30T17:52

2024-01-30T17:54

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Лодка с туристами затонула у побережья курортного мексиканского города Канкун, в результате погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC News. Как сообщается, крушение произошло, когда туристы при неблагоприятных погодных условиях возвращались в Канкун с острова Мухерес. Отмечается, что в лодке, рассчитанной на 16 человек, находились 19 человек. Согласно информации, предоставленной изданию властями острова Мухерес, волна, вызванная более крупным судном, дестабилизировала судно, в результате чего оно затонуло. При этом ряд местных СМИ пишут, что причиной опрокидывания судна стал сильный ветер. Среди погибших две женщины, мужчина и десятилетний ребенок. Национальность не уточняется. Состояние нескольких спасенных, включая младенца, оценивается как тяжелое. Сотрудники полиции острова Мухерес задержали капитана судна и передали его соответствующим органам, чтобы предотвратить его побег.

https://ria.ru/20240110/pkhuket-1920439330.html

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