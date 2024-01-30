Рейтинг@Mail.ru
В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:52 30.01.2024 (обновлено: 17:54 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/meksika-1924421342.html
В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы
В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 30.01.2024
В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы
Лодка с туристами затонула у побережья курортного мексиканского города Канкун, в результате погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC News. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:52
2024-01-30T17:54
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
канкун
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734085746_0:209:2730:1745_1920x0_80_0_0_d65ccf0cabf252f6a6232ab06794b359.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Лодка с туристами затонула у побережья курортного мексиканского города Канкун, в результате погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC News. Как сообщается, крушение произошло, когда туристы при неблагоприятных погодных условиях возвращались в Канкун с острова Мухерес. Отмечается, что в лодке, рассчитанной на 16 человек, находились 19 человек. Согласно информации, предоставленной изданию властями острова Мухерес, волна, вызванная более крупным судном, дестабилизировала судно, в результате чего оно затонуло. При этом ряд местных СМИ пишут, что причиной опрокидывания судна стал сильный ветер. Среди погибших две женщины, мужчина и десятилетний ребенок. Национальность не уточняется. Состояние нескольких спасенных, включая младенца, оценивается как тяжелое. Сотрудники полиции острова Мухерес задержали капитана судна и передали его соответствующим органам, чтобы предотвратить его побег.
https://ria.ru/20240110/pkhuket-1920439330.html
канкун
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734085746_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_85f0860bb6f9b859b13f09b25b5fd2af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, канкун, мексика
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Канкун, Мексика
В Мексике перевернулась лодка с туристами, есть жертвы

В Мексике около Канкуна затонула лодка с туристами, погибли четыре человека

© Pixabay / DEZALBКорабли у побережья Канкуна
Корабли у побережья Канкуна - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Pixabay / DEZALB
Корабли у побережья Канкуна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Лодка с туристами затонула у побережья курортного мексиканского города Канкун, в результате погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC News.
Как сообщается, крушение произошло, когда туристы при неблагоприятных погодных условиях возвращались в Канкун с острова Мухерес. Отмечается, что в лодке, рассчитанной на 16 человек, находились 19 человек.
Согласно информации, предоставленной изданию властями острова Мухерес, волна, вызванная более крупным судном, дестабилизировала судно, в результате чего оно затонуло. При этом ряд местных СМИ пишут, что причиной опрокидывания судна стал сильный ветер.
Среди погибших две женщины, мужчина и десятилетний ребенок. Национальность не уточняется. Состояние нескольких спасенных, включая младенца, оценивается как тяжелое.
Сотрудники полиции острова Мухерес задержали капитана судна и передали его соответствующим органам, чтобы предотвратить его побег.
Катер, перевозивший российских туристов, затонул на Пхукете. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
На Пхукете затонуло судно с российскими туристами на борту, пишут СМИ
10 января, 09:33
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКанкунМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала