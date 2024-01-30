https://ria.ru/20240130/marketpleysy-1924408318.html

Эксперт отметил нехватку нормативно-правовой базы для маркетплейсов

Эксперт отметил нехватку нормативно-правовой базы для маркетплейсов - РИА Новости, 30.01.2024

Эксперт отметил нехватку нормативно-правовой базы для маркетплейсов

Нехватка нормативно-правовой базы ощущается в России на фоне роста рынка маркетплейсов, отрасли помогла бы в том числе проработка вопроса по ограничению доли... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:02

2024-01-30T17:02

2024-01-30T17:02

экономика

россия

технологии

андрей кутепов

госдума рф

максим орешкин

виктор евтухов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нехватка нормативно-правовой базы ощущается в России на фоне роста рынка маркетплейсов, отрасли помогла бы в том числе проработка вопроса по ограничению доли рынка внутри самих площадок, рассказал РИА Новости сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин. На прошлой неделе РИА Новости ознакомилось с письмом главы экономического комитета СФ Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина, где предлагалось рассмотреть вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов в случае ее превышения. "Настало то время, когда рынок маркетплейсов настолько вырос, что ощущается нехватка нормативно-правовой базы. Государство уже обратило пристальное внимание на эту отрасль, вводятся регламентирующие меры для участников рынка", - заявил Бестугин. Однако, по его словам, со стороны продавцов больше пригодилось бы введение ограничений доли рынка внутри самих маркетплейсов, что способствовало бы регуляции действий селлеров и развитию свободной конкуренции, а также помогло бы избежать монополизации в отдельных товарных нишах. "Сейчас в некоторых нишах на маркетплейсах доля рынка у единственного поставщика более 25% - это можно проследить через сервисы аналитики. Информации о том, обернется ли это какими-то последствиями для таких поставщиков, нет. Важно учитывать, что зачастую такое неравномерное распределение долей рынка связано с выходом крупных брендов или низкой конкуренцией в нише", - добавил эксперт. До этого, 24 января, руководитель ФАС Максим Шаскольский объявил, что служба по итогам анализа состояния конкуренции на рынке маркетплейсов установила коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка. Тогда в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили РИА Новости, что само по себе коллективное доминирование - это изменяющийся параметр, а учитывая, что рынок маркетплейсов является высококонкурентной средой, то ситуация может поменяться уже завтра. О том, что государству пора обратить более пристальное внимание на маркетплейсы, говорил и статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Отвечая на прошлой неделе на вопрос про закон о дистанционной торговле, он уточнил, что проект отзыва, который учитывает позицию всех федеральных органов власти, был подготовлен и внесен в правительство, а далее он поступит в Госдуму.

https://ria.ru/20240129/marketpleysy-1924063034.html

https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html

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экономика, россия, технологии, андрей кутепов, госдума рф, максим орешкин, виктор евтухов