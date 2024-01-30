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СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис - РИА Новости, 30.01.2024
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11:06 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html
СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис
СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис
Президент Франции Эммануэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:06
2024-01-30T11:06
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьера Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса, пишут французские СМИ. Французский лидер 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого должен направиться в Швецию. В ходе пребывания в Индии он отказался комментировать ситуацию о Франции, где фермеры, недовольные правительственной политикой, перекрывают автомагистрали, устраивают блокады и наносят ущерб инфраструктуре. "Мирный визит Эммануэля Макрона в Индию, далеко от гнева фермеров", – озаглавило свою статью французское издание Monde, отметив, что в окружении президента высказывались предположения, что на фоне протестов на родине президент сократит сроки своего пребывания в Индии. "Но все было не так", – указывает издание, добавляя, что Макрон перед вылетом в пятницу вечером "нашел время, чтобы посетить культовое место суфизма", пока премьер "делал первые заявления, чтобы ответить на гнев фермеров". На это же обращает внимание в своей статье и газета Figaro. Еще до начала турне Макрона авторы указали, что премьер пытается маневрировать, "оказывая знаки внимания" французским фермерам, в то время как президент отправляется за рубеж. "Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя – тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания (нижней палаты парламента – ред.), а для Эммануэля и Брижит Макрон – тосты в компании короля (Швеции – ред.) Карла XVI Густава и королевы Сильвии", – описывает ситуацию издание Libération. Источники в окружении президента утверждают, что французский лидер "никогда не колебался, когда того требовала ситуация, отложить международные поездки", чего, видимо, сейчас "не требуется", отмечает газета. Однако, пишет издание, даже вдалеке от родины Макрон хочет связать свои поездки с "тем, что беспокоит" французов, планируя выразить несогласие с подписанием торгового соглашения со странами Меркосур в рамках будущей встречи на уровне ЕС с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, ожидается, что он расскажет об опасениях французских фермеров, что доступ к европейскому рынку для украинцев приведет к нечестной конкуренции. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240127/immigratsiya-1923814975.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока во Франции разгорается кризис

СМИ: Макрон оставил Атталя разбираться с кризисом, пока сам путешествует

© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон спокойно продолжает следовать спланированному расписанию международных визитов, оставив недавно назначенного самого молодого в истории страны премьера Габриэля Атталя на передовой разгоревшегося в стране кризиса, пишут французские СМИ.
Французский лидер 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого должен направиться в Швецию. В ходе пребывания в Индии он отказался комментировать ситуацию о Франции, где фермеры, недовольные правительственной политикой, перекрывают автомагистрали, устраивают блокады и наносят ущерб инфраструктуре.
"Мирный визит Эммануэля Макрона в Индию, далеко от гнева фермеров", – озаглавило свою статью французское издание Monde, отметив, что в окружении президента высказывались предположения, что на фоне протестов на родине президент сократит сроки своего пребывания в Индии. "Но все было не так", – указывает издание, добавляя, что Макрон перед вылетом в пятницу вечером "нашел время, чтобы посетить культовое место суфизма", пока премьер "делал первые заявления, чтобы ответить на гнев фермеров".
На это же обращает внимание в своей статье и газета Figaro. Еще до начала турне Макрона авторы указали, что премьер пытается маневрировать, "оказывая знаки внимания" французским фермерам, в то время как президент отправляется за рубеж.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции
27 января, 10:19
"Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя – тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания (нижней палаты парламента – ред.), а для Эммануэля и Брижит Макрон – тосты в компании короля (Швеции – ред.) Карла XVI Густава и королевы Сильвии", – описывает ситуацию издание Libération.
Источники в окружении президента утверждают, что французский лидер "никогда не колебался, когда того требовала ситуация, отложить международные поездки", чего, видимо, сейчас "не требуется", отмечает газета.
Однако, пишет издание, даже вдалеке от родины Макрон хочет связать свои поездки с "тем, что беспокоит" французов, планируя выразить несогласие с подписанием торгового соглашения со странами Меркосур в рамках будущей встречи на уровне ЕС с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, ожидается, что он расскажет об опасениях французских фермеров, что доступ к европейскому рынку для украинцев приведет к нечестной конкуренции.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль Атталь
 
 
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