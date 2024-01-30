https://ria.ru/20240130/makaka-1924441298.html

В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов

В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов - РИА Новости, 30.01.2024

В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов

Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило во вторник, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:56

2024-01-30T18:56

2024-01-30T19:02

шотландия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило во вторник, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) представителя вида японский макак. "Сегодня утром макака была замечена, и сейчас мы принимаем меры. В течение всего дня наша команда экспертов-смотрителей за животными будет патрулировать местность, используя различные методы, чтобы попытаться выманить его, а также использовать наш дрон-тепловизор для помощи в поисках", – говорится на сайте организации. Помимо этого, им предоставили дрон спасатели гор Кэрнгорм, сказано в тексте. Отмечается, что обезьяне удалось выбраться из парка в минувшее воскресенье 28 января. Как утверждают в зоологическом обществе, она не представляет угрозы для человека, однако приближаться к животному не советуют. Кроме того, они призывают местных жителей приносить в парк потенциальные источники пищи для обезьяны, потому что, как они надеются, "обезьяна вернется в парк, если не сможет найти еду в другом месте".

шотландия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шотландия, в мире