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В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов - РИА Новости, 30.01.2024
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18:56 30.01.2024 (обновлено: 19:02 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/makaka-1924441298.html
В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов
В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов - РИА Новости, 30.01.2024
В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов
Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило во вторник, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:56
2024-01-30T19:02
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило во вторник, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) представителя вида японский макак. "Сегодня утром макака была замечена, и сейчас мы принимаем меры. В течение всего дня наша команда экспертов-смотрителей за животными будет патрулировать местность, используя различные методы, чтобы попытаться выманить его, а также использовать наш дрон-тепловизор для помощи в поисках", – говорится на сайте организации. Помимо этого, им предоставили дрон спасатели гор Кэрнгорм, сказано в тексте. Отмечается, что обезьяне удалось выбраться из парка в минувшее воскресенье 28 января. Как утверждают в зоологическом обществе, она не представляет угрозы для человека, однако приближаться к животному не советуют. Кроме того, они призывают местных жителей приносить в парк потенциальные источники пищи для обезьяны, потому что, как они надеются, "обезьяна вернется в парк, если не сможет найти еду в другом месте".
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шотландия, в мире
Шотландия, В мире
В Шотландии сбежавшую из зоопарка макаку ищут с помощью дронов

В Шотландии третий день ищут сбежавшую из Парка дикой природы японскую макаку

© Фото : Highland Wildlife Park/XЯпонская макака, сбежавшая из Парка дикой природы Хайленда в Шотландии
Японская макака, сбежавшая из Парка дикой природы Хайленда в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Highland Wildlife Park/X
Японская макака, сбежавшая из Парка дикой природы Хайленда в Шотландии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило во вторник, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) представителя вида японский макак.
«
"Сегодня утром макака была замечена, и сейчас мы принимаем меры. В течение всего дня наша команда экспертов-смотрителей за животными будет патрулировать местность, используя различные методы, чтобы попытаться выманить его, а также использовать наш дрон-тепловизор для помощи в поисках", – говорится на сайте организации. Помимо этого, им предоставили дрон спасатели гор Кэрнгорм, сказано в тексте.
Отмечается, что обезьяне удалось выбраться из парка в минувшее воскресенье 28 января. Как утверждают в зоологическом обществе, она не представляет угрозы для человека, однако приближаться к животному не советуют.
Кроме того, они призывают местных жителей приносить в парк потенциальные источники пищи для обезьяны, потому что, как они надеются, "обезьяна вернется в парк, если не сможет найти еду в другом месте".
 
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