https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html

Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 30.01.2024

Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:23

2024-01-30T12:23

2024-01-30T12:23

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москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - подчеркнул Бирюков. Глава столичного комплекса городского хозяйства рассказал, что используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

https://ria.ru/20240130/moskva-1924278356.html

https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html

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