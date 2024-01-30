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Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 30.01.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:23 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 30.01.2024
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта
Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:23
2024-01-30T12:23
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москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - подчеркнул Бирюков. Глава столичного комплекса городского хозяйства рассказал, что используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
https://ria.ru/20240130/moskva-1924278356.html
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москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве

Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramУстановка новых лифтов
Установка новых лифтов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Установка новых лифтов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков.
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Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
Вчера, 09:14
Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - подчеркнул Бирюков.
Глава столичного комплекса городского хозяйства рассказал, что используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
Реконструкция газопровода
На севере Москвы началась реконструкция газопроводов
20 декабря 2023, 11:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
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