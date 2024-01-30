https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 30.01.2024
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта
Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:23
2024-01-30T12:23
2024-01-30T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882370105_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_1cad72828f34ed5b1dc794a3276a97e9.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - подчеркнул Бирюков. Глава столичного комплекса городского хозяйства рассказал, что используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
https://ria.ru/20240130/moskva-1924278356.html
https://realty.ria.ru/20231220/mosgaz-1916904248.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882370105_0:0:1158:868_1920x0_80_0_0_b7dcf5c0fc6d339b396d80ad12b6e38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 2,6 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысячи лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков.
Бирюков рассказал о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - подчеркнул Бирюков.
Глава столичного комплекса городского хозяйства рассказал, что используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
На севере Москвы началась реконструкция газопроводов