https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.01.2024
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:09
2024-01-30T13:09
2024-01-30T13:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924329176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские ВС на Краснолиманском направлении улучшили позиции по переднему краю
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ
в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
.
"Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики
и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу