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Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 30.01.2024 (обновлено: 13:13 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.01.2024
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:09
2024-01-30T13:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские ВС на Краснолиманском направлении улучшили позиции по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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