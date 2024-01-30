https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html

Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.01.2024

Российские ВС улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:09

2024-01-30T13:09

2024-01-30T13:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 430 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240130/vengriya-1924329176.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность