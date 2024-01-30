https://ria.ru/20240130/kongressvumen-1924467693.html

Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции

Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции - РИА Новости, 30.01.2024

Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении члена палаты представителей от штата Миссури, члена Демократической партии Кори Буш, ее подозревают в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:31

2024-01-30T22:31

2024-01-30T22:31

в мире

сша

миссури

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении члена палаты представителей от штата Миссури, члена Демократической партии Кори Буш, ее подозревают в коррупции, она обвинения отвергает. Во вторник американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, о том, что минюст ведет расследование возможного ненадлежащего использования конгрессвумен средств на обеспечение своей безопасности. Министерство юстиции пока не объявляло о расследовании официально. "Я верю в необходимость транспарентности и потому подтверждаю, что министерство юстиции изучает расходование средств предвыборной кампании (предвыборной кампании Буш для избрания в конгресс - ред.) на обеспечение нужд безопасности", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении конгрессвумен. По ее заверению, в связи с получением угроз в свой адрес, она была вынуждена использовать предвыборные средства на свою охрану. "Я не использовала деньги налогоплательщиков на свою личную безопасность, все заявления об обратном - ложь", - заявила Буш.

https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html

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в мире, сша, миссури