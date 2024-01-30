https://ria.ru/20240130/kongressvumen-1924467693.html
Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции
Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции - РИА Новости, 30.01.2024
Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении члена палаты представителей от штата Миссури, члена Демократической партии Кори Буш, ее подозревают в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:31
2024-01-30T22:31
2024-01-30T22:31
в мире
сша
миссури
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903274006_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_b7308d838f4f3d83a050604917b361e2.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении члена палаты представителей от штата Миссури, члена Демократической партии Кори Буш, ее подозревают в коррупции, она обвинения отвергает. Во вторник американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, о том, что минюст ведет расследование возможного ненадлежащего использования конгрессвумен средств на обеспечение своей безопасности. Министерство юстиции пока не объявляло о расследовании официально. "Я верю в необходимость транспарентности и потому подтверждаю, что министерство юстиции изучает расходование средств предвыборной кампании (предвыборной кампании Буш для избрания в конгресс - ред.) на обеспечение нужд безопасности", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении конгрессвумен. По ее заверению, в связи с получением угроз в свой адрес, она была вынуждена использовать предвыборные средства на свою охрану. "Я не использовала деньги налогоплательщиков на свою личную безопасность, все заявления об обратном - ложь", - заявила Буш.
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
сша
миссури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903274006_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d10d3901aa65cd6d9f874aeb7f35557f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, миссури
Конгрессвумен Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции
Конгрессвумен Кори Буш подтвердила, что минюст США подозревает ее в коррупции
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении члена палаты представителей от штата Миссури, члена Демократической партии Кори Буш, ее подозревают в коррупции, она обвинения отвергает.
Во вторник американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, о том, что минюст ведет расследование возможного ненадлежащего использования конгрессвумен средств на обеспечение своей безопасности. Министерство юстиции пока не объявляло о расследовании официально.
«
"Я верю в необходимость транспарентности и потому подтверждаю, что министерство юстиции изучает расходование средств предвыборной кампании (предвыборной кампании Буш для избрания в конгресс - ред.) на обеспечение нужд безопасности", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении конгрессвумен.
По ее заверению, в связи с получением угроз в свой адрес, она была вынуждена использовать предвыборные средства на свою охрану. "Я не использовала деньги налогоплательщиков на свою личную безопасность, все заявления об обратном - ложь", - заявила Буш.
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году