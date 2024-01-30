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Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.01.2024
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18:56 30.01.2024 (обновлено: 19:08 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/konflikt-1924441423.html
Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке
Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.01.2024
Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:56
2024-01-30T19:08
в мире
ближний восток
сша
иордания
энтони блинкен
джо байден
министерство обороны сша
politico
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке."Я не думаю, что нам нужна широкомасштабная война на Ближнем Востоке, это не то, чего я ищу", - сказал Байден журналистам.По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html
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в мире, ближний восток, сша, иордания, энтони блинкен, джо байден, министерство обороны сша, politico
В мире, Ближний Восток, США, Иордания, Энтони Блинкен, Джо Байден, Министерство обороны США, Politico
Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Байден: Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке.
«
"Я не думаю, что нам нужна широкомасштабная война на Ближнем Востоке, это не то, чего я ищу", - сказал Байден журналистам.
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке
Вчера, 12:32
 
В миреБлижний ВостокСШАИорданияЭнтони БлинкенДжо БайденМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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