https://ria.ru/20240130/konflikt-1924441423.html

Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.01.2024

Байден заявил, что не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:56

2024-01-30T18:56

2024-01-30T19:08

в мире

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энтони блинкен

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министерство обороны сша

politico

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке."Я не думаю, что нам нужна широкомасштабная война на Ближнем Востоке, это не то, чего я ищу", - сказал Байден журналистам.По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.

https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html

ближний восток

сша

иордания

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в мире, ближний восток, сша, иордания, энтони блинкен, джо байден, министерство обороны сша, politico