https://ria.ru/20240130/kompensatsii-1924354600.html
Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты
Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты - РИА Новости, 30.01.2024
Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты
Жильцам частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать единовременную материальную помощь, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:54
2024-01-30T13:54
2024-01-30T13:54
происшествия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Жильцам частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать единовременную материальную помощь, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram. "Начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова. На данный момент средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование", - написал он. В маневренном фонде на улице Уланская, 15 находятся 28 семей - 63 человека. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Сообщалось, что всем зарегистрированным в доме жильцам будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, выплатят еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923994412.html
https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты
Жильцам обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать компенсации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости.
Жильцам частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать единовременную материальную помощь, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram
.
"Начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова. На данный момент средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование", - написал он.
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В маневренном фонде на улице Уланская, 15 находятся 28 семей - 63 человека. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
Сообщалось, что всем зарегистрированным в доме жильцам будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, выплатят еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.
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