https://ria.ru/20240130/kompensatsii-1924354600.html

Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты

Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты - РИА Новости, 30.01.2024

Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты

Жильцам частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать единовременную материальную помощь, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:54

2024-01-30T13:54

2024-01-30T13:54

происшествия

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Жильцам частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали выплачивать единовременную материальную помощь, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram. "Начались выплаты единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова. На данный момент средства перечислены 72 заявителям. Представили документы еще 29 человек. Завтра они получат финансирование", - написал он. В маневренном фонде на улице Уланская, 15 находятся 28 семей - 63 человека. Все они обеспечены питанием и предметами первой необходимости. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Сообщалось, что всем зарегистрированным в доме жильцам будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, выплатят еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923994412.html

https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, алексей логвиненко