https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах - РИА Новости, 30.01.2024
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
выставка-форум "россия"
россия
фонд кино
культура
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. "На самом деле средняя посещаемость одного кинотеатра там выше, чем средняя по всем остальным субъектам РФ", - сказал он на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия". Соснов отметил, что несмотря на то, что кинозалы в новых регионах еще только создаются, за 2023 год в кинотеатры во всех четырех новых субъектах сходило более 300 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20240118/lyubimova-1922113838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд кино, культура, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Фонд кино, Культура, Выставка-форум "Россия"
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
Фонд кино: средняя посещаемость кинотеатров в новых регионах выше, чем по стране