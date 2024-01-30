https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html

В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах

В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах - РИА Новости, 30.01.2024

В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах

Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

выставка-форум "россия"

россия

фонд кино

культура

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49843/18/498431853_0:1:720:406_1920x0_80_0_0_aa9252de6e4bf5039e6468f0bd89e1af.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. "На самом деле средняя посещаемость одного кинотеатра там выше, чем средняя по всем остальным субъектам РФ", - сказал он на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия". Соснов отметил, что несмотря на то, что кинозалы в новых регионах еще только создаются, за 2023 год в кинотеатры во всех четырех новых субъектах сходило более 300 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20240118/lyubimova-1922113838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, фонд кино, культура, выставка-форум "россия"