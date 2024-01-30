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В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах - РИА Новости, 30.01.2024
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17:38 30.01.2024
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В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах - РИА Новости, 30.01.2024
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах
Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов. "На самом деле средняя посещаемость одного кинотеатра там выше, чем средняя по всем остальным субъектам РФ", - сказал он на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия". Соснов отметил, что несмотря на то, что кинозалы в новых регионах еще только создаются, за 2023 год в кинотеатры во всех четырех новых субъектах сходило более 300 тысяч зрителей.
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Выставка-форум "Россия", Россия, Фонд кино, Культура, Выставка-форум "Россия"
В Фонде кино оценили посещаемость кинотеатров в новых регионах

Фонд кино: средняя посещаемость кинотеатров в новых регионах выше, чем по стране

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ зрительном зале кинотеатра
В зрительном зале кинотеатра - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В зрительном зале кинотеатра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средняя посещаемость одного кинотеатра в новых регионах РФ выше, чем по стране, сообщил исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов.
«
"На самом деле средняя посещаемость одного кинотеатра там выше, чем средняя по всем остальным субъектам РФ", - сказал он на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках международной выставки-форума "Россия".
Соснов отметил, что несмотря на то, что кинозалы в новых регионах еще только создаются, за 2023 год в кинотеатры во всех четырех новых субъектах сходило более 300 тысяч зрителей.
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