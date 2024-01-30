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В Тирасполе домашний хомяк выжил при пожаре в квартире
В Тирасполе домашний хомяк выжил при пожаре в квартире - РИА Новости, 30.01.2024
В Тирасполе домашний хомяк выжил при пожаре в квартире
В Тирасполе домашний хомячок выжил при пожаре в квартире, сообщил во вторник пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:07
2024-01-30T20:07
2024-01-30T20:07
тирасполь
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. В Тирасполе домашний хомячок выжил при пожаре в квартире, сообщил во вторник пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По данным пресс-службы, накануне вечером семья смотрела телевизор, через некоторое время женщина услышала сильный хлопок из ванной. Открыв дверь, она увидела чёрный дым. Женщина незамедлительно отключила автоматы электросчётчика, после чего вместе с детьми и собакой вышла на улицу встречать пожарных. Предварительно она позвонила на единый номер спасения 101. Прибывшие пожарные установили, что из-за недостатка конструкции загорелся потолочный светильник, который начал плавиться. Капли упали в душевую кабину, а от высокой температуры в ней лопнули стёкла. "В пожаре никто не пострадал. Даже любимец детей хомячок, находясь в эпицентре пожара, успел зарыться в опилки и не надышаться едким дымом. Дома ему дали новую кличку – Выживший", - уточнили в МВД.
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тирасполь, приднестровская молдавская республика
Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика
В Тирасполе домашний хомяк выжил при пожаре в квартире
В Тирасполе домашний хомяк выжил при пожаре в квартире, ему дали кличку Выживший
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости.
В Тирасполе домашний хомячок выжил при пожаре в квартире, сообщил во вторник пресс-центр
МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
По данным пресс-службы, накануне вечером семья смотрела телевизор, через некоторое время женщина услышала сильный хлопок из ванной. Открыв дверь, она увидела чёрный дым. Женщина незамедлительно отключила автоматы электросчётчика, после чего вместе с детьми и собакой вышла на улицу встречать пожарных. Предварительно она позвонила на единый номер спасения 101.
Прибывшие пожарные установили, что из-за недостатка конструкции загорелся потолочный светильник, который начал плавиться. Капли упали в душевую кабину, а от высокой температуры в ней лопнули стёкла. "В пожаре никто не пострадал. Даже любимец детей хомячок, находясь в эпицентре пожара, успел зарыться в опилки и не надышаться едким дымом. Дома ему дали новую кличку – Выживший", - уточнили в МВД.
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