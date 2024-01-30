https://ria.ru/20240130/khezbollakh-1924259113.html

"Хезболлах" заявило об ударах по 13 позициям ЦАХАЛ за сутки

"Хезболлах" заявило об ударах по 13 позициям ЦАХАЛ за сутки - РИА Новости, 30.01.2024

"Хезболлах" заявило об ударах по 13 позициям ЦАХАЛ за сутки

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 13 позициям израильской армии. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:18

2024-01-30T02:18

2024-01-30T02:18

ливан

израиль

бейрут

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хезболла

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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что за последние сутки нанесло удары по 13 позициям израильской армии. Движение сообщило, что большинство израильских приграничных целей были атакованы с помощью ракет. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. В понедельник и.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что Бейрут просит о непрямых переговорах с Израилем для решения спорных вопросов.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913839.html

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ливан, израиль, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хезболла