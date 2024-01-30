https://ria.ru/20240130/kareliya-1924415283.html
Ремонт провели в золотошвейной мастерской в Карелии благодаря гранту
Ремонт провели в золотошвейной мастерской в Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 30.01.2024
Ремонт провели в золотошвейной мастерской в Карелии благодаря гранту
В мастерской золотного шитья Республики Карелия отремонтировать помещение и будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых благодаря средствам... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:25
2024-01-30T17:25
2024-01-30T17:25
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В мастерской золотного шитья Республики Карелия отремонтировать помещение и будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых благодаря средствам гранта, сообщается на официальном интернет-портале республики. Компания "Золотая Нить Поморья" стало одним из 43 социальных предприятий, которое по итогам конкурса получило финансирование от местного Минэка. Это еще один шаг в реализации президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", говорится в сообщении. Золотное шитье является одним из брендов Карелии. Это декоративно-орнаментное шитье золотыми и серебряными нитями, позже на замену которым пришли нити позолоченные или из искусственных материалов, отсюда и название – золотное шитье. Беломорские мастерицы возродили древний поморский промысел. Они занимаются созданием аутентичных образов, органично используя их в современных изделиях. Как отмечается в материале, благодаря поддержке в рамках национального проекта в салоне-мастерской в Беломорске стало теплее – на средства гранта там отремонтировали систему отопления. Кроме того, часть средств направили на компенсацию коммунальных платежей. Теперь работать в помещениях, а также проводить экскурсии и мастер-классы стало гораздо комфортнее. "Мы получаем заказы из разных уголков России. Делаем большие интерьерные панно, отшиваем сценические костюмы, столовый текстиль. Сейчас на Международной выставке-форуме Россия можно увидеть несколько наших платьев из вечерней коллекции", – сказала гендиректор предприятия Наталья Лысенковская, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что компания несколько лет в рамках разных программ и проектов успешно привлекает дополнительное финансирование на свое развитие. На средства гранта регионального Минэка мастерская также приобрела выставочные прилавки и материалы для работы – нитки, бить, пяльцы, канитель, мелкий речной жемчуг, которые используются на бесплатных мастер-классах для детей и взрослых. Занятия уже стартовали. "Статус социального предприятия, который мы получили, дал возможность заявиться на конкурс и выиграть грант, он стал еще одной ступенькой в движении вперед. Благодаря поддержке государства мы продолжаем развиваться, уделяя все больше внимания популяризации золотного шитья, прививая детям и взрослым традиционные культурные ценности, рассказывая о достоянии и самобытности нашей республики", – уточнила Лысенковская. Познакомиться с техникой золотного шитья беломорских мастериц можно и в Петрозаводске. Обучающие курсы проводят в центре культуры "Петровский".
https://ria.ru/20240130/samozanyatye-1924204187.html
https://ria.ru/20240129/natsproekt-1924178094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, республика карелия, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Карелия, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости
. В мастерской золотного шитья Республики Карелия
отремонтировать помещение и будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых благодаря средствам гранта, сообщается на официальном интернет-портале республики.
Компания "Золотая Нить Поморья" стало одним из 43 социальных предприятий, которое по итогам конкурса получило финансирование от местного Минэка. Это еще один шаг в реализации президентского национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", говорится в сообщении.
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Золотное шитье является одним из брендов Карелии. Это декоративно-орнаментное шитье золотыми и серебряными нитями, позже на замену которым пришли нити позолоченные или из искусственных материалов, отсюда и название – золотное шитье. Беломорские мастерицы возродили древний поморский промысел. Они занимаются созданием аутентичных образов, органично используя их в современных изделиях.
Как отмечается в материале, благодаря поддержке в рамках национального проекта в салоне-мастерской в Беломорске
стало теплее – на средства гранта там отремонтировали систему отопления. Кроме того, часть средств направили на компенсацию коммунальных платежей. Теперь работать в помещениях, а также проводить экскурсии и мастер-классы стало гораздо комфортнее.
"Мы получаем заказы из разных уголков России
. Делаем большие интерьерные панно, отшиваем сценические костюмы, столовый текстиль. Сейчас на Международной выставке-форуме Россия можно увидеть несколько наших платьев из вечерней коллекции", – сказала гендиректор предприятия Наталья Лысенковская, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что компания несколько лет в рамках разных программ и проектов успешно привлекает дополнительное финансирование на свое развитие. На средства гранта регионального Минэка мастерская также приобрела выставочные прилавки и материалы для работы – нитки, бить, пяльцы, канитель, мелкий речной жемчуг, которые используются на бесплатных мастер-классах для детей и взрослых. Занятия уже стартовали.
"Статус социального предприятия, который мы получили, дал возможность заявиться на конкурс и выиграть грант, он стал еще одной ступенькой в движении вперед. Благодаря поддержке государства мы продолжаем развиваться, уделяя все больше внимания популяризации золотного шитья, прививая детям и взрослым традиционные культурные ценности, рассказывая о достоянии и самобытности нашей республики", – уточнила Лысенковская.
Познакомиться с техникой золотного шитья беломорских мастериц можно и в Петрозаводске
. Обучающие курсы проводят в центре культуры "Петровский".