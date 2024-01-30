https://ria.ru/20240130/gospodderzhka-1924326654.html

Стартовало субсидирование по программам господдержки 2024 года в CARCADE

Стартовало субсидирование по программам господдержки 2024 года в CARCADE - РИА Новости, 30.01.2024

Стартовало субсидирование по программам господдержки 2024 года в CARCADE

С января 2024 года CARCADE открывает прием заявок на приобретение транспортных средств по программам субсидирования лизинга от Минпромторга России... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:09

2024-01-30T15:09

2024-01-30T15:09

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 янв – пресс-служба ООО "Каркаде". С января 2024 года CARCADE открывает прием заявок на приобретение транспортных средств по программам субсидирования лизинга от Минпромторга России (Постановления правительства №649 и №811). На льготных условиях клиенты компании могут приобрести новую колесную и специальную технику, произведенную на территории РФ, с использованием скидки до 35%.Субсидия размером до 10% (но не более 500 тысяч рублей с НДС на одно транспортное средство) распространяется на автомобили с ДВС – к примеру, на все модели марки Haval (Хавейл); скидка субсидии размером до 35% (но не более 925 тысяч рублей с НДС на единицу) действует на электромобили; льгота до 10% (но не более 850 тысяч рублей на транспортные средства) применяется в отношении седельных тягачей категории N3 (Эн3). Субсидирование "надстройки" спецтехники допускается при условии, что конечное транспортное средство произведено на базе шасси завода-изготовителя, одобренного в рамках программы Минпромторга. Полный перечень международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI-кодов) и моделей, участвующих в господдержке субсидирования лизинга, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.Оформить транспортное средство в лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты CARCADE вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности компании. Скидка идет в зачет авансового платежа единовременно за каждую единицу техники. Минимальный срок договора лизинга по программе возможен от 12 месяцев. Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учете, в лизинге или в собственности физического лица, произведенным не ранее 2024 года и иметь электронный ПТС."CARCADE – постоянный участник государственной программы субсидирования от Минпромторга РФ, которая является значимым инструментом поддержки и развития отечественного бизнеса. В 2024 году наше участие в программе льготного лизинга пролонгировано, что позволяет продемонстрировать выгоду и стабильность в работе с ООО "Каркаде" как постоянным, так и потенциальным клиентам. Также не стоит забывать, что мы постоянно расширяем список спецпрограмм с официальными импортерами, которые помогают получать выгодное финансирование нашим клиентам даже в периоды прекращения действия госпрограмм или на транспорт, не входящий в перечень субсидируемых ТС", - прокомментировал новость генеральный директор CARCADE Дмитрий Чернышев, слова которого приводятся в сообщении.Сделку по субсидии можно провести в рамках экспресс-программ финансирования и дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график в рассрочку от различных страховых компаний, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на льготный лизинг CARCADE принимает через форму на сайте carcade.com, в личном кабинете клиента (18+) или через звонок на горячую линию 8-800-700-30-30.Реклама, ООО "Каркаде", ИНН 3905019765 , erid: 4CQwVszH9pWvoHjMuKH

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы