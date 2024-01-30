https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 30.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:21
2024-01-30T15:21
2024-01-30T15:21
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении Приходько. Мэр также сообщил, что при украинском обстреле жилого массива "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки повреждения получил автокооператив "Алмаз". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что ВСУ в 13.25 выпустили по Горловке три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924319261.html
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924279898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель