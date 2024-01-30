https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924279898.html

ВСУ обстреляли школу в Горловке

ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ обстреляли школу в Горловке

В поселке Комарова в Горловке при обстреле со стороны ВСУ получили повреждения школа и жилой дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:22

2024-01-30T09:22

2024-01-30T10:23

горловка

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донецк

иван приходько

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нато

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В поселке Комарова в Горловке при обстреле со стороны ВСУ получили повреждения школа и жилой дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) зафиксировано прямое попадание снаряда в один из домов. Повреждена школа", — уточнил он.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с утра начали обстрел Горловки, выпустив за полчаса 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240130/snaryady-1924277544.html

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донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, нато, происшествия