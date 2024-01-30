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ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 30.01.2024
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09:22 30.01.2024 (обновлено: 10:23 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924279898.html
ВСУ обстреляли школу в Горловке
ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ обстреляли школу в Горловке
В поселке Комарова в Горловке при обстреле со стороны ВСУ получили повреждения школа и жилой дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:22
2024-01-30T10:23
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
нато
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В поселке Комарова в Горловке при обстреле со стороны ВСУ получили повреждения школа и жилой дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. &quot;В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) зафиксировано прямое попадание снаряда в один из домов. Повреждена школа&quot;, — уточнил он.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с утра начали обстрел Горловки, выпустив за полчаса 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240130/snaryady-1924277544.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, НАТО, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли школу в Горловке

В поселке Комарова в Горловке при обстреле повреждены школа и жилой дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. В поселке Комарова в Горловке при обстреле со стороны ВСУ получили повреждения школа и жилой дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) зафиксировано прямое попадание снаряда в один из домов. Повреждена школа", — уточнил он.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с утра начали обстрел Горловки, выпустив за полчаса 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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