https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924278546.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с утра начали обстрел Горловки, выпустив за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:15

2024-01-30T09:15

2024-01-30T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска с утра начали обстрел Горловки, выпустив за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 8.40 мск за последующие 20 минут выпущено еще 11 снарядов указанного калибра по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато