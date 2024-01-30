https://ria.ru/20240130/gaza-1924409287.html
Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля
Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля - РИА Новости, 30.01.2024
Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников, исключил вывод войск из сектора Газа до... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:06
2024-01-30T17:06
2024-01-30T17:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников, исключил вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей и полной победы и освобождение "тысяч" палестинских заключенных из тюрем."Я слышу заявления о разных сделках, поэтому хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Мы не выведем армию из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля
Нетаньяху: Израиль не выведет войска из Газы, пока не одержит полную победу
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о переговорах по сделке с ХАМАС по освобождению заложников, исключил вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей и полной победы и освобождение "тысяч" палестинских заключенных из тюрем.
"Я слышу заявления о разных сделках, поэтому хочу прояснить: мы не закончим эту войну до достижения всех ее целей. Это означает ликвидацию ХАМАС, возвращение всех наших похищенных и гарантии, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Мы не выведем армию из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
США не смогут защитить Израиль
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны