https://ria.ru/20240130/gana-1924463494.html

Президент Ганы назвал Россию другом своей страны

Президент Ганы назвал Россию другом своей страны - РИА Новости, 30.01.2024

Президент Ганы назвал Россию другом своей страны

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:44

2024-01-30T21:44

2024-01-30T21:44

в мире

гана

россия

вена

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для его страны. "По словам президента Ганы, Россия по-прежнему является "другом" для его страны", - говорится в релизе пресс-службы федерального президента Австрии. Как отмечается, глава Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".

https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html

гана

россия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гана, россия, вена, александер ван дер беллен