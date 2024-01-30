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Президент Ганы назвал Россию другом своей страны - РИА Новости, 30.01.2024
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21:44 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/gana-1924463494.html
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны - РИА Новости, 30.01.2024
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:44
2024-01-30T21:44
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для его страны. "По словам президента Ганы, Россия по-прежнему является "другом" для его страны", - говорится в релизе пресс-службы федерального президента Австрии. Как отмечается, глава Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".
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в мире, гана, россия, вена, александер ван дер беллен
В мире, Гана, Россия, Вена, Александер Ван дер Беллен
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны

Президент Ганы заявил в Австрии, что Россия остается другом его страны

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкСеконди-Такоради, крупный морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане
Секонди-Такоради, крупный морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Секонди-Такоради, крупный морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для его страны.
«
"По словам президента Ганы, Россия по-прежнему является "другом" для его страны", - говорится в релизе пресс-службы федерального президента Австрии.
Как отмечается, глава Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков
24 января, 12:32
 
В миреГанаРоссияВенаАлександер Ван дер Беллен
 
 
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