https://ria.ru/20240130/gana-1924463494.html
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны - РИА Новости, 30.01.2024
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:44
2024-01-30T21:44
2024-01-30T21:44
в мире
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вена
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе переговоров с австрийским главой Александером Ван дер Белленом в Вене заявил, что Россия по-прежнему является другом для его страны. "По словам президента Ганы, Россия по-прежнему является "другом" для его страны", - говорится в релизе пресс-службы федерального президента Австрии. Как отмечается, глава Ганы также заявил, что его беспокоит возвращение к холодной войне и "соперничеству в Западной Африке".
https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гана, россия, вена, александер ван дер беллен
В мире, Гана, Россия, Вена, Александер Ван дер Беллен
Президент Ганы назвал Россию другом своей страны
Президент Ганы заявил в Австрии, что Россия остается другом его страны