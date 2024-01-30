https://ria.ru/20240130/gambiya-1924371073.html

Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров

Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024

Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров

Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:42

2024-01-30T14:42

2024-01-30T14:42

россия

гамбия

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой. "Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи. Мы к этому готовы, как готовы и к наращиванию сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах", - сказал российский министр на встрече в Москве. Лавров добавил, что российско-гамбийские переговоры позволят "наметить конкретные цели по всем этим вопросам". В свою очередь Тангара отметил, что Гамбия хотела бы углубить сотрудничество с Россией в различных областях, подчеркнув, что в стране очень благодарны Москве за всю оказанную поддержку республике. Он также указал, что Гамбия ценит роль, которую Россия играет на африканском континенте в вопросах безопасности.

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гамбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гамбия, москва, сергей лавров, в мире