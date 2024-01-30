https://ria.ru/20240130/gambiya-1924371073.html
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров
Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:42
2024-01-30T14:42
2024-01-30T14:42
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гамбия
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой. "Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи. Мы к этому готовы, как готовы и к наращиванию сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах", - сказал российский министр на встрече в Москве. Лавров добавил, что российско-гамбийские переговоры позволят "наметить конкретные цели по всем этим вопросам". В свою очередь Тангара отметил, что Гамбия хотела бы углубить сотрудничество с Россией в различных областях, подчеркнув, что в стране очень благодарны Москве за всю оказанную поддержку республике. Он также указал, что Гамбия ценит роль, которую Россия играет на африканском континенте в вопросах безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гамбия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Гамбия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров
Лавров: Россия хочет вывести связи с Гамбией на уровень политического диалога
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой.
"Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи. Мы к этому готовы, как готовы и к наращиванию сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах", - сказал российский министр на встрече в Москве
.
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Лавров добавил, что российско-гамбийские переговоры позволят "наметить конкретные цели по всем этим вопросам".
В свою очередь Тангара отметил, что Гамбия хотела бы углубить сотрудничество с Россией в различных областях, подчеркнув, что в стране очень благодарны Москве за всю оказанную поддержку республике.
Он также указал, что Гамбия ценит роль, которую Россия играет на африканском континенте в вопросах безопасности.
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