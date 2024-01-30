Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/gambiya-1924371073.html
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров
Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:42
2024-01-30T14:42
россия
гамбия
москва
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой. "Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи. Мы к этому готовы, как готовы и к наращиванию сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах", - сказал российский министр на встрече в Москве. Лавров добавил, что российско-гамбийские переговоры позволят "наметить конкретные цели по всем этим вопросам". В свою очередь Тангара отметил, что Гамбия хотела бы углубить сотрудничество с Россией в различных областях, подчеркнув, что в стране очень благодарны Москве за всю оказанную поддержку республике. Он также указал, что Гамбия ценит роль, которую Россия играет на африканском континенте в вопросах безопасности.
https://ria.ru/20230728/udobreniya-1886864972.html
https://ria.ru/20230808/ekovas-1888765098.html
россия
гамбия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гамбия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Гамбия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией, заявил Лавров

Лавров: Россия хочет вывести связи с Гамбией на уровень политического диалога

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает подтянуть экономическое сотрудничество с Гамбией к уровню политического диалога между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Гамбии Мамаду Тангарой.
"Было бы важно подтянуть к уровню нашего хорошего политического диалога торгово-экономические связи. Мы к этому готовы, как готовы и к наращиванию сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах", - сказал российский министр на встрече в Москве.
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Глава Минсельхоза Гамбии рассказал о сотрудничестве с Россией по удобрениям
28 июля 2023, 14:44
Лавров добавил, что российско-гамбийские переговоры позволят "наметить конкретные цели по всем этим вопросам".
В свою очередь Тангара отметил, что Гамбия хотела бы углубить сотрудничество с Россией в различных областях, подчеркнув, что в стране очень благодарны Москве за всю оказанную поддержку республике.
Он также указал, что Гамбия ценит роль, которую Россия играет на африканском континенте в вопросах безопасности.
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Эксперт рассказал о разногласиях внутри ЭКОВАС
8 августа 2023, 06:15
 
РоссияГамбияМоскваСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала