https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html

Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями

Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями - РИА Новости, 30.01.2024

Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями

Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:50

2024-01-30T17:50

2024-01-30T17:57

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными, и заявили о намерении продолжать забастовку, даже если это будет означать столкновения с полицией. Накануне порядка 60 тракторов остановились на шоссе в районе коммуны Аржантей, перекрыв движение на всех четырех полосах. Протестующие разбили лагерь прямо на проезжей части в ожидании новых объявлений правительства. Между тракторами, блокирующими шоссе, разбиты палатки. Кто-то привез с собой матрацы. На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесен призыв: "Спасем французское сельское хозяйство!", "Нет страны без аграриев!", а сверху закреплены флаги Франции и профсоюзов. Фермеры провели здесь первую ночь. С хмурыми лицами они жарят привезенную с собой картошку и говорят, что готовы остаться так долго, как это необходимо. "Сегодняшние заявления никого не успокоят. Мы не остановимся до тех пор, пока не добьемся своего", - рассказал агентству Кристоф, один из протестующих фермеров. Он отметил, что в Европе для использования в сельском хозяйстве разрешены более 400 видов химикатов, тогда как во Франции – чуть больше 200, назвав политику французских властей "карательной экологией". "Необходимо, чтобы мы вновь смогли пользоваться продукцией, разрешенной в Европе. Мы готовы идти до конца, мы единогласны в этом намерении, потому что мы все защищаем свою профессию. То, что мы сталкиваемся с ограничениями, – из-за глупости французского правительства. Это парижская буржуазия борется за экологию, а не те, кто работают в поле", - сказал он. На вопрос, готовы ли фермеры к стычкам с полицией, другой аграрий, Патрик, ответил: "Да, это возможно, мы готовы идти до конца". Он указал, что также не ждет подвижек в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Брюссель, где он намерен вновь заявить о протесте Франции против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. "Визит Макрона ничего не изменит. То, что происходит в Брюсселе, – это кино. Соглашение с Меркосур невозможно с учетом всех тех ограничений, которые на нас наложены. Из-за них наше сельское хозяйство больше не прибыльно. Импортировать всю эту продукцию, полученную с помощью химикатов, которые нам запрещено использовать! Если эти средства так опасны, их необходимо запретить во всем мире", - сказал он. Во вторник премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен выступить с обращением к парламенту. Ожидается, что он объявит о дополнительных мерах по поддержке фермеров. Макрон на фоне протестов аграриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине в Брюсселе в четверг. В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240130/fermery-1924386555.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924388488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, брюссель, эммануэль макрон, габриэль атталь, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия