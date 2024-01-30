https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями - РИА Новости, 30.01.2024
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями
Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:50
2024-01-30T17:50
2024-01-30T17:57
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными, и заявили о намерении продолжать забастовку, даже если это будет означать столкновения с полицией. Накануне порядка 60 тракторов остановились на шоссе в районе коммуны Аржантей, перекрыв движение на всех четырех полосах. Протестующие разбили лагерь прямо на проезжей части в ожидании новых объявлений правительства. Между тракторами, блокирующими шоссе, разбиты палатки. Кто-то привез с собой матрацы. На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесен призыв: "Спасем французское сельское хозяйство!", "Нет страны без аграриев!", а сверху закреплены флаги Франции и профсоюзов. Фермеры провели здесь первую ночь. С хмурыми лицами они жарят привезенную с собой картошку и говорят, что готовы остаться так долго, как это необходимо. "Сегодняшние заявления никого не успокоят. Мы не остановимся до тех пор, пока не добьемся своего", - рассказал агентству Кристоф, один из протестующих фермеров. Он отметил, что в Европе для использования в сельском хозяйстве разрешены более 400 видов химикатов, тогда как во Франции – чуть больше 200, назвав политику французских властей "карательной экологией". "Необходимо, чтобы мы вновь смогли пользоваться продукцией, разрешенной в Европе. Мы готовы идти до конца, мы единогласны в этом намерении, потому что мы все защищаем свою профессию. То, что мы сталкиваемся с ограничениями, – из-за глупости французского правительства. Это парижская буржуазия борется за экологию, а не те, кто работают в поле", - сказал он. На вопрос, готовы ли фермеры к стычкам с полицией, другой аграрий, Патрик, ответил: "Да, это возможно, мы готовы идти до конца". Он указал, что также не ждет подвижек в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Брюссель, где он намерен вновь заявить о протесте Франции против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. "Визит Макрона ничего не изменит. То, что происходит в Брюсселе, – это кино. Соглашение с Меркосур невозможно с учетом всех тех ограничений, которые на нас наложены. Из-за них наше сельское хозяйство больше не прибыльно. Импортировать всю эту продукцию, полученную с помощью химикатов, которые нам запрещено использовать! Если эти средства так опасны, их необходимо запретить во всем мире", - сказал он. Во вторник премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен выступить с обращением к парламенту. Ожидается, что он объявит о дополнительных мерах по поддержке фермеров. Макрон на фоне протестов аграриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине в Брюсселе в четверг. В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240130/fermery-1924386555.html
https://ria.ru/20240130/fermery-1924388488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, брюссель, эммануэль макрон, габриэль атталь, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Франция, Париж, Брюссель, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Бастующие у Парижа фермеры осудили экологические меры, насаждаемые властями
Бастующие у Парижа фермеры осудили насаждаемые правительством экологические меры
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными, и заявили о намерении продолжать забастовку, даже если это будет означать столкновения с полицией.
Накануне порядка 60 тракторов остановились на шоссе в районе коммуны Аржантей, перекрыв движение на всех четырех полосах. Протестующие разбили лагерь прямо на проезжей части в ожидании новых объявлений правительства. Между тракторами, блокирующими шоссе, разбиты палатки. Кто-то привез с собой матрацы. На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесен призыв: "Спасем французское сельское хозяйство!", "Нет страны без аграриев!", а сверху закреплены флаги Франции
и профсоюзов.
Число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, сообщают СМИ
Фермеры провели здесь первую ночь. С хмурыми лицами они жарят привезенную с собой картошку и говорят, что готовы остаться так долго, как это необходимо. "Сегодняшние заявления никого не успокоят. Мы не остановимся до тех пор, пока не добьемся своего", - рассказал агентству Кристоф, один из протестующих фермеров.
Он отметил, что в Европе
для использования в сельском хозяйстве разрешены более 400 видов химикатов, тогда как во Франции – чуть больше 200, назвав политику французских властей "карательной экологией".
«
"Необходимо, чтобы мы вновь смогли пользоваться продукцией, разрешенной в Европе. Мы готовы идти до конца, мы единогласны в этом намерении, потому что мы все защищаем свою профессию. То, что мы сталкиваемся с ограничениями, – из-за глупости французского правительства. Это парижская буржуазия борется за экологию, а не те, кто работают в поле", - сказал он.
На вопрос, готовы ли фермеры к стычкам с полицией, другой аграрий, Патрик, ответил: "Да, это возможно, мы готовы идти до конца". Он указал, что также не ждет подвижек в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона
в Брюссель
, где он намерен вновь заявить о протесте Франции против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
«
"Визит Макрона ничего не изменит. То, что происходит в Брюсселе, – это кино. Соглашение с Меркосур невозможно с учетом всех тех ограничений, которые на нас наложены. Из-за них наше сельское хозяйство больше не прибыльно. Импортировать всю эту продукцию, полученную с помощью химикатов, которые нам запрещено использовать! Если эти средства так опасны, их необходимо запретить во всем мире", - сказал он.
Во вторник премьер-министр Франции Габриэль Атталь
должен выступить с обращением к парламенту. Ожидается, что он объявит о дополнительных мерах по поддержке фермеров. Макрон на фоне протестов аграриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине
в Брюсселе в четверг.
В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Французские фермеры рассказали, почему блокируют Париж