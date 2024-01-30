https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924374149.html

СМИ: Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки

СМИ: Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки

Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, такое решение принял президент страны Эммануэль Макрон в декабре,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:53

2024-01-30T14:53

2024-01-30T14:53

в мире

габон

сенегал

франция

эммануэль макрон

кот-д'ивуар

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, такое решение принял президент страны Эммануэль Макрон в декабре, процесс уже начался, сообщает газета Monde. "Эммануэль Макрон, по нашей информации, принял решение о значительном сокращении военных контингентов в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре в ходе военного совета, который прошел в середине декабря", - пишет газета. Отмечается, что на большинстве баз Франции в этих странах процесс сокращения числа военных уже начался, однако он должен ускориться в этом году. Согласно планам, которые приводит газета, число французских военных в столицах Габона, Сенегала и Кот-д'Ивуара может сократиться до около ста в каждом из трех городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки. По данным газеты, до недавнего времени на базах в Либревиле и Дакаре - столицах Габона и Сенегала – дислоцировалось по 350 французских военнослужащих, а в столице Кот-д'Ивуара Абиджане – 950 солдат. Как заявили газете в канцелярии французского президента, планируется, что численность французских контингентов в этих странах будет время от времени изменяться в зависимости от "потребностей партнеров" в конкретный период времени. В то же время газета отмечает, что численность контингентов Франции в Джибути и Чаде (по 1,5 тысячи солдат в каждой из стран) не изменится.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

габон

сенегал

франция

кот-д'ивуар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, габон, сенегал, франция, эммануэль макрон, кот-д'ивуар