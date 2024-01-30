СМИ: Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки
Monde: Франция сократит воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент в Африке
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент в Африке. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, такое решение принял президент страны Эммануэль Макрон в декабре, процесс уже начался, сообщает газета Monde.
"Эммануэль Макрон, по нашей информации, принял решение о значительном сокращении военных контингентов в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре в ходе военного совета, который прошел в середине декабря", - пишет газета. Отмечается, что на большинстве баз Франции в этих странах процесс сокращения числа военных уже начался, однако он должен ускориться в этом году.
Согласно планам, которые приводит газета, число французских военных в столицах Габона, Сенегала и Кот-д'Ивуара может сократиться до около ста в каждом из трех городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки. По данным газеты, до недавнего времени на базах в Либревиле и Дакаре - столицах Габона и Сенегала – дислоцировалось по 350 французских военнослужащих, а в столице Кот-д'Ивуара Абиджане – 950 солдат.
Как заявили газете в канцелярии французского президента, планируется, что численность французских контингентов в этих странах будет время от времени изменяться в зависимости от "потребностей партнеров" в конкретный период времени.